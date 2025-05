La declaración de Gerard Piqué sobre Madrid que los españoles no sabían: "Amo a mi ciudad más que nada, pero..."

Gerard Piqué siempre ha sido, sin lugar a dudas, una de las figuras más polarizadas en el mundo del fútbol. Esto no ha sido por su talento o por su forma de jugar en el campo, sino por su fuerte personalidad, sus contundentes declaraciones y su implicación en cuestiones políticas e identitarias que tienen que ver con la comunidad a la que pertenece, Cataluña. Él mismo ha sido capaz de construirse una imagen pública basada en los éxitos de su carrera deportiva, la competición futbolera que ha creado junto a Ibai Llanos y su implicación en temas de todo tipo que tuvieran que ver con su lugar de residencia.

En España, aunque parezca mentira, tanto el fútbol como la política siempre se han visto entrelazadas, y Piqué siempre ha optado por no tener miedo y alzar la voz en todo tipo de situaciones. A diferencia de gran parte de los futbolistas, quienes prefieren mantener una actitud más al margen de asuntos que puedan ser controvertidos, el exfutbolista del Barça ha sido capaz de opinar sobre temas polémicos como el independentismo catalán o el papel del gobierno de España en diversas situaciones políticas frente a Cataluña, como también de temas futbolísticos, sobre todo en contra del Real Madrid.

La eterna rivalidad entre Piqué y el Real Madrid

Todo esto ha tenido como consecuencia dos variables diferentes. O bien que tenga seguidores que apoyen sus pensamientos y sus actos, o bien disponer del rechazo de otros, quienes le repudian por su forma de ser. Poniendo como ejemplo el fútbol, Gerard Piqué hizo un gesto hace 15 años que en la actualidad es de lo más recordado y que ha generado en los españoles sentimientos de apoyo y de odio. Uno de los partidos más reconocidos de este deporte es 'El Clásico', un encuentro de la Liga Española que enfrenta al Real Madrid frente al FC Barcelona.

En 2010, tras haberse disputado este encuentro con victoria del conjunto culé por 5 goles a 0, Piqué realizó una icónica celebración en la que levantó la mano lo más alto que podía y con todos extendidos. Básicamente, realizó lo que es conocido como una 'manita' en el fútbol para representar que al equipo dirigido por José Mourinho le habían caído cinco goles. En 2018, tras otro 5-1 en el Camp Nou, el defensor volvió a hacer lo mismo.

Barcelona's Gerard Pique celebrates his team's fifth goal during the La Liga soccer match against Real Madrid at the Camp Nou stadium, in Barcelona. Daniel Ochoa de Olza Agencia AP

"Un independentista podría jugar en la selección española"

Piqué fue uno de los máximo representantes de la Selección Española cuando se ganó en 2010 el Mundial o la Eurocopa de 2012. No obstante, eso no ha hecho que su relación con 'La Roja' haya sido en muchas ocasiones un tanto incómoda. Años después de las hazañas de Del Bosque como seleccionador, la expareja de Shakira comenzó a ser abucheado y pitado por los seguidores de España. Esto se resume a dos motivos diferentes.

El primero ha sido su defensa al derecho que tiene Cataluña de decidir con autonomía. Gerard nunca ha dicho que sea independentista, pero sí que se ha mostrado a favor de que los catalanes tengan derecho a votar sobre su futuro. Según declaró Piqué ante El País, "puedo abogar o defender el derecho a decidir como he defendido a 'La Roja' con la selección durante 14 años. El deporte y la política van juntos, de la mano, siempre. La Copa del Rey se llama del Rey; cuando juegas un partido internacional suenan los himnos, y eso es política. ¿Que los deportistas no se pueden mojar? ¡Hostia! Tenemos el mismo derecho a ser ciudadanos que cualquiera".

La segunda es su actitud desafiante, ya que en sus discursos se ha mantenido más rebelde que calmado. Piqué, normalmente, responde con ironía o con sarcasmo, algo que suele poner más nerviosos a sus 'haters'. Todo esto ha generado un contraste de lo más evidente: un futbolista que lo da todo por el país en el que ha nacido pero que en su discurso muestra símbolos de desapego contra la misma España. "No es incongruente pensar como pienso y jugar para España. Te lo llevo al extremo, que no es mi caso. Un independentista podría jugar en la selección española, porque no hay selección catalana y porque el independentista no tiene nada en contra de España", explicó en una rueda de prensa.

"Siento envidia sana de Madrid"

En 2021,Gerard Piqué sorprendió a todos los españoles con unas declaraciones que realizó durante una presentación de la Copa Davis en Madrid. Fue tajante y aseguró desde el principio algo que es evidente para todos los españoles. "Soy de Barcelona y supongo que sabéis que yo amo mi ciudad más que nada", declaró. No obstante, algo que sorprendió a todos los catalanes fue que su ciudad natal no estaba al nivel de la capital de España.

"Siento envidia sana de Madrid, de todo lo que está haciendo. Es un ejemplo para Europa y para el mundo, y ya me gustaría a mí que Barcelona estuviéramos a ese nivel", aseguró. Piqué añadió que a Barcelona, durante esos años, le estaba costando un poco más, por eso le tocaba "alabar a Madrid", una ciudad que le ha hecho "sentirse como en casa desde el primer día". Además, quiso reiterar que esta opinión no se había fundamentado en el dinero ni nada parecido. "Hay gente que cuando lee en redes sociales dice: lo hace por dinero, lo hace porque viene aquí a Madrid. De verdad que no".