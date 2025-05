Hablamos con Cayetana Rivera: "Estamos deseando que llegue la boda de mi tío. Bárbara Mirjan es sencilla y pura bondad"

El Corte Inglés del Paseo de la Castellana se convirtió ayer en un hervidero de rostros conocidos que no se perdieron la presentación de su nueva campaña, NEW, de cara a la próxima primavera-verano 2025, enfocada una vez más a la generación Z, y con dos estrellas internacionales de la música como cabeza de cartel: Tini Stoessel y Quevedo.

Nadie relevante entre la jet quiso perderse una cita que aunaba moda, glamour y música a partes iguales, y algunos de los nombres más destacados que desfilaron por la alfombra negra del evento fueron Maxi Iglesias, Laura Escanes, Lola Lolita, Dulceida, Marta Díaz, Susana Molina, Marta Pombo, Luis Zamalloa, Pablo Castellano, Lucía Pombo, Álvaro López Huerta, Anita y Laura Matamoros, Alba Díaz, Jessica Goicoechea, Rocío Osorno o María Fernández-Rubíes, entre otras muchas influencers y demás vips de la era digital.

Tampoco faltaron personajes más castizos y típicamente asociados al couché, como Victoria Federica de Marichalar, que, como siempre, huyó de las preguntas de la prensa y solo aceptó posar ante los silenciosos fotógrafos; y su amiga Cayetana Rivera, hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera, quien sí hizo alarde de simpatía y generosidad con los medios allí congregados.

Cayetana Rivera se acuerda de su abuela, la duquesa de Alba

“Cuando pienso en el Corte Inglés me acuerdo mucho de mi abuela, Cayetana de Alba, porque siempre nos traía al de la calle Serrano. Entrábamos a la parte de juguetes y luego nos pasábamos toda la tarde en el tiovivo. La verdad es que el Corte Inglés siempre me trae muy buenos recuerdos de alegría”, confesó a LA RAZÓN la organizadora de eventos, que llegó con una tez más morena de lo habitual.

“Es que vengo de la Feria de Sevilla. Lo hemos pasado muy bien allí, es todo alegría. También me acuerdo mucho de los que no están, sobre todo de mi abuela, de las dos, porque eran las más feriantes del mundo”, recordó emocionada.

El de la moda no es un universo nuevo para ella, puesto que hace solo unas semanas presentó su primera colección, Herencia, para la firma HERAX. Un reto apasionante y que disfrutó como nadie, pero que, de momento, no quiere repetir: “Estoy muy contenta con el resultado. Creo que ha gustado bastante, pero es verdad que lo veo un sector muy difícil. Admiro a todos los diseñadores españoles por su trabajo, pero yo ya he hecho este “check” en mi vida, así que ya está. Una y no más”.

“Plenamente feliz” con su trabajo, descarta más proyectos mediáticos a corto plazo y su foco solo está puesto en “seguir creciendo en mi empresa y seguir aprendiendo, sobre todo”.

La familia, más unida que nunca

Cayetana Rivera se encontró en la presentación con su prima, Lucía Rivera, a la que saludó con un cálido abrazo y dos buenos besos en las mejillas. La familia entera disfruta ahora de un momento de unión, tras meses de titulares que alertaban de un distanciamiento, y esa buena relación se hará patente el próximo 4 de octubre, en la boda de Cayetano Martínez de Irujo, tío de Cayetana, y Bárbara Mirjan.

Tana Rivera. Gtres

“Estamos deseando que llegue, pero todavía no tengo nada pensado sobre el look. Tengo mil bodas antes y voy paso a paso”, confesó la nieta de la recordada duquesa de Alba a quien esto escribe.

Sobre su tía política, la siempre discreta Bárbara Mirjan, Cayetana Rivera solo tiene buenas palabras: “Es sencilla y es pura bondad”.