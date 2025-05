Estas son las portadas de las revistas del corazón: Los 65 años de Agatha Ruiz de la Prada, Mario Casas y Melyssa Pinto y la escapada romántica de Sara Carbonero con su novio "Jota"

Ágatha Ruiz de la Prada, sin límites confiesa a la revista "¡Hola!": "Espero que ¡Hola! sea mi Tinder. Ojalá que me salgan citas cuando se publiquen estas fotos", afirma la diseñadora mientras posa en bañador, en Mallorca. Fabulosa, habla de su soltería y otros cambios de su vida. A dos meses de cumplir los 65, Ágatha se muestra radiante y confiesa haberse hecho "algo de mantenimiento" estético. Además, revela que se encuentra en "un momento de mucha aceleración, ya que este año ha sido muy complicado: el cambio de casa, de estudio, de tienda…Muchos cambios y mucho mucho trabajo. Siempre he tenido, pero ahora más si me apuras. Han sido unos meses muy estresantes".

Al igual que la revista "Lecturas" en su portada, "¡Hola!" recoge las imágenes de la escapada romántica de Sara Carbonero con su novio. Ajenas a todo lo que se ha estado comentando estas últimas semanas sobre sus situaciones personales, Sara Carbonero e Isabel Jiménez han decidido poner tierra de por medio y realizar una escapada en familia. El destino elegido ha sido la isla canaria de La Graciosa, donde ambas han disfrutado de unos días de sol y playa. Las imágenes que ilustran ambos reportajes son las de dos grandes amigas, como son Sara e Isabel, que se han divertido en familia. Por un lado, Sara ha viajado con el empresario canario José Luis Cabrera, a quien llaman 'Jota' de manera cariñosa, mientras que Isabel, lo ha hecho con sus dos niños, pero también con el ingeniero Álex Cruz, con el que se ha hablado de separación.

Melodyes la gran protagonista de la portada de la revista "Semana" tras su polémico paso por Eurovisión 2025. La artista sevillana, que quedó en la 24 posición en Basilea, en Suiza, canceló toda su agenda de compromisos junto a la delegación española de RTVE y decidió no viajar a Madrid con ellos. Canceló su vuelo y cogió uno nuevo hasta Málaga, donde intentó llegar de "incógnito" para reunirse con su hijo y su familia, tal y como ella dijo en sus primeras declaraciones tras su polémico paso por el Festival. Más allá de su controvertida derrota en el Festival de Eurovisión 2025, la artista también se enfrenta a un duro momento personal.

"Lecturas" lleva a su portada a Sara Carbonero y su idílico viaje con su novio "Jota" y además, todas las fotos del primer encuentro de la Reina Letizia con el Papa León XIV el pasado domingo, en el Vaticano.

"Diez Minutos" publica las imágenes que confirman la relación de Mario Casas con la influencer Melyssa Pinto. El actor, cuñado de Álvaro Muñoz Escassi, fue a buscar a la influencer y subió a su casa, situada en el centro de Madrid.

Tras hora y media juntos en el piso, la pareja bajó a la calle para coger un Cabify y dirigirse al restaurante 'Los 33', en el barrio de las Salesas y especializado en comida uruguaya y carnes a la brasa.