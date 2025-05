Jorge Javier Vázquez atiza sin piedad a Melody tras Eurovisión: "La canción me parece una birria tendida al sol"

Eurovisión 2025 sigue trayendo cola y esta vez ha sido Jorge Javier Vázquez quien se ha pronunciado a través de su blog personal en la revista Lecturas. El maestro de ceremonias de Mediaset y máxima estrella de Telecinco ha sido duro con la canción de Melody, que quedó en un paupérrimo 24º puesto en la clasificación final que lideró el austriaco JJ con 'Wanted Love'. Aunque no tiene nada en contra de la artista sevillana, el presentador catalán ha cargado contra su personalidad, mucha veces excesiva y una letra, la de la canción 'ESA DIVA', que ha catalogado como "un delirio cañí rancio".

Sin pelos en la lengua

Jorge Javier Vázquez no se mordió la lengua al opinar sobre la participación de Melody en Eurovisión, comenzando su reflexión con una confesión tan ácida como irónica: “Estuve todo el sábado cantando el estribillo de 'Esa diva', hecho que califico de milagroso teniendo en cuenta que la canción me parece una birria tendida al sol. Mala de solemnidad y un delirio cañí rancio”. Con su estilo habitual, el presentador de 'Supervivientes' dejó claro que el tema no fue de su agrado, aunque reconoció que, a base de repetición, acabó por aprendérselo. “Me la he llegado a aprender porque hemos sido bombardeados por tierra, mar y aire. Hasta el hartazgo. Sin descanso. De una manera inmisericorde”. En medio de su crítica, lanza una pregunta retórica cargada de intención: “¿Qué hacemos a partir de ahora con Melody?”. Eso sí, no olvida reconocer su esfuerzo: “No ha podido hacer más ni mejor. Siempre contenta. Siempre positiva. Todos la amamos”.

Más allá de su crítica a la canción, Jorge Javier ofreció un consejo con cierta ternura camuflada en dureza. “Debería rebajar unos cuantos tonos para no caer en la caricatura”, recomendó, dejando claro que el personaje de diva que Melody ha adoptado podría rozar lo excesivo. “Ha jugado bien su papel de diva. Quizás en algunos momentos en exceso”. Según el presentador, ahora que ha pasado el impacto mediático, la cantante debería “afinar su instinto y formar un equipo que la coloque donde merece estar”. Reivindica su talento sin fisuras: “Melody no tiene que demostrarnos nada. Lo es. Todos lo sabemos”. Y lanza un dardo a la industria: “Ahora toca que se pongan las pilas los otros. Los profesionales deben estar a su altura y ofrecerle retos con los que pueda desplegar toda su artillería artística”. Una crítica con fondo de admiración que apunta directamente al sistema que, según él, no está sabiendo aprovechar todo el potencial de la artista sevillana.