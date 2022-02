Ciudadanos apura estos últimos días de campaña para seguir insistiendo en su mensaje de moderación y estabilidad que ofrece a los castellanos y leoneses, y reivindicar su gestión al frente del Gobierno de coalición en las cuatro consejerías que llevaban.

Pero, también, para seguir presentando propuestas y dar a conocer entre la gente su programa electoral. Entre ellas, la formación liberal reafirma su apuesta y su compromiso por modernizar el comercio de cercanía y los mercados de abastos de las ciudades como punta de lanza para dinamizar la economía y como foco de atracción turística y como nicho de empleo para que los jóvenes puedan emprender y quedarse en su ciudad o en su pueblo en lugar de tener que irse a otras partes a labrarse un futuro y un proyecto de vida.

“Queremos hacer bandera de estos lugares que son referencia en la Comunidad”, decía el número uno en la lista de Cs a las Cortes por Salamanca, Luis Fuentes, tras visitar junto a la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, el Mercado Central de la capital del Tormes, donde anunciaba que su partido bajará los impuestos para los autónomos que deseen ocupar alguno de los puestos que permanecen vacíos en este espacio comercial.

Hemos visitado el Mercado de Abastos 🥩🐟 de #Salamanca donde hemos admirado la excelente calidad de los productos de esta tierra junto a @begonavillacis.



➡️ @CiudadanosCs impulsará su modernización para llenar de vida nuestros barrios y reactivar el comercio local. pic.twitter.com/X4UO0fyY38 — Luis Fuentes (@LuisFuentesCs) February 9, 2022

Fuentes insistía en la idea de que la “despoblación es el verdadero cáncer” que tiene Castilla y León, una comunidad que, decía, “necesita que la gente se quede”, y por ello defendía la gestión llevada a cabo por su partido, con Francisco Igea a la cabeza en el Gobierno de la Comunidad en el reto demográfico.

“Hemos demostrado que somos útiles, que gestionamos bien, que nuestras consejerías conseguían revertir la situación de despoblación. Hemos conseguido 40.000 empleos más pero se ha frenado por la irresponsabilidad de un señor que no ha pensado en los ciudadanos de Castilla y León, sino en los beneficios de su partido”, apuntaba el presidente de las Cortes, en declaraciones recogidas por Efe.

Vox, el enemigo en casa

Por su parte, Villacís, a preguntas de los periodistas, volvía a cargar contra el candidato popular, Alfonso Fernández Mañueco, por su “irresponsabilidad” en la convocatoria de elecciones pero también por haber “traicionado” a Ciudadanos, su ex socio de Gobierno, y lo que es peor, por haber “mentido” a los castellanos y leoneses.

En este sentido, insistía en que Ciudadanos, si es decisivo, no renuncia a pactar y llegar a acuerdos con nadie, incluido el PP, aunque con la línea roja de Mañueco. “Si de nosotros depende, no le haremos presidente porque esto no va contra e PP sino que va de legitimar una atrocidad o de hacer presidente a un mentiroso”, decía la dirigente liberal, mientras pedía “castigar” al PP en las urnas “para evitar que se tolere la mentira”.

Además, Villacís advertía a Mañueco sobre un posible pacto con Vox: “Sabemos lo que es depender de ellos”, alertaba la vicealcaldesa, quien aseguraba que la formación que lidera Santiago Abascal es un partido al que “se le da fenomenal poner apodos” pero es “poco fiable” y una garantía de “caos y desgobierno”.