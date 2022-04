Vicente Vallés asegura que “desde hace mucho tiempo vivimos una segunda guerra fría”

El periodista Vicente Vallés, director y presentador del informativo de la noche de Antena 3, presentó hoy en el Fundos Fórum de Valladolid ‘Operación Kazán’, su primera novela de ficción, galardonada con el Premio Primavera 2022. Ignacio Fernández Sobrino fue el maestro de ceremonias de un acto que no quiso perderse el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que pidió al autor que le dedicara un ejemplar recién adquirido allí mismo antes de la presentación.

En el encuentro con el público, Vallés recalcó que “desde hace mucho tiempo” se viven “pequeños episodios de lo que podríamos calificar como una segunda guerra fría”, que tiene “otras características y protagonistas diferentes de la primera”, y cuyo último episodio por el momento es la reciente invasión de Ucrania por las tropas rusas. “La guerra fría no se reanuda con la invasión de Ucrania, viene de muy atrás, desde la campaña electoral americana de 2015, con el intento de injerencia soviética en los resultados y la victoria de Trump en 2016. Incluso podríamos ir más atrás, si nos remontamos a 2008, cuando se produce en Georgia la primera incursión por parte de Rusia en los asuntos de países que fueron de la URSS o del entorno soviético, o con la anexión de Crimea en 2014 y la semianexión del Donbáss ese mismo año”, relató.

En declaraciones recogidas por Ical, Vallés explicó que ‘Operación Kazán’ surge de sus dos libros anteriores, los ensayos ‘Trump y la caída del imperio Clinton’ (2017) y ‘El rastro de los rusos muertos’ (2019), donde analizó respectivamente la victoria de Trump en 2016 y “todo lo que hay alrededor del poder de Putin y de quién es este personaje, de dónde viene, qué educación recibió él cuando fue agente del KGB en la guerra fría, en los años 70 y 80″.

El periodista de Antena 3 Vicente Vallés conversa con Ignacio Fernández Sobrino FOTO: Rubén Cacho/Ical Agencia ICAL

“A raíz de ahí surge la idea de ‘Operación Kazán’, que sube un par de escalones desde la realidad hacia la ficción, para imaginar cómo podría ser la injerencia en un proceso electoral en occidente, en este caso en Estados Unidos, llevando un poco más allá el límite, que es lo que te permite la ficción”, relató. “De hecho, la historia de la injerencia rusa en 2016 podría considerarse que parece de ficción si alguien la hubiera contado antes de que sucediera”, añade.

Para Vallés, “la ficción siempre es ficción, pero muchas veces la realidad la supera”. “Ahora estamos viviendo un episodio terrible en Ucrania y seguramente si un escritor de novelas hubiera hecho un relato de ficción hace un año contando que Rusia iba a invadir Ucrania en el año 2022 le hubieran dicho que estaba exagerando y que era una historia increíble. Pero lamentablemente está siendo realidad”, subrayó.

Entretenimiento y conocimiento

Cuestionado sobre la recepción que su obra está teniendo entre los lectores, el periodista afirmó que está “contento en general”, ya que “la gente que lo ha leído se lo ha pasado bien, y ese es el primer objetivo cuando escribes una novela: que el lector se entretenga”. Algunos lectores me han hecho ver algunas cosas que creo que están muy puestas en razón de pequeños detalles que quizá se podían haber hecho de otra manera. “También hay gente que me ha comentado que leyéndola ha recordado episodios históricos que se relatan, y otros que han aprendido algunas cosas que no conocían, y ese es otro de los objetivos del libro”, argumentó.

Los protagonistas de ‘Operación Kazán’ recorren desde la Revolución Rusa en 1917 hasta las elecciones americanas del siglo XXI, pasando por los horrores de la Segunda Guerra Mundial, el desembarco de Normandía, la Guerra Fría, la caída del Muro de Berlín en 1989, el colapso de los regímenes comunistas en los años 90 y la actual injerencia rusa en las democracias occidentales.

La novela arranca en 1922, con el nacimiento de un niño en Nueva York que cambiará la historia del mundo un siglo después. Los servicios de inteligencia soviéticos diseñan para ese bebé el más audaz plan de espionaje jamás imaginado. Ya en nuestros días, la llegada al poder en Moscú de un agente del KGB trasunto de Vladimir Putin, insaciable y temerario, relanzará la ‘Operación Kazán’, para sabotear a Occidente y recuperar para Rusia la condición de superpotencia.

En su encuentro con los medios, Vallés explicó que la decisión de acercarse a algunos protagonistas históricos (es el caso de Clinton, Trump o Yeltson, entre otros) como un “personaje-espejo”, en lugar de por su propio nombre, le permitía establecer un “pequeño juego con el lector”, ya que “aunque algunos son fácilmente identificables, otros presentan un mayor grado de dificultad, propiciando que aquellos que no los reconozcan pueden lanzarse a descubrir quién son por su cuenta”.