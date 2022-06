La Investigación sobre Monedas Digitales de Bancos Centrales (CBDC) desarrollada por profesores del grupo DEKIS de la UCAV, premiada con el galardón “Best cited paper award”

Los investigadores del grupo DEKIS de la Universidad Católica de Ávila (UCAV), los doctores Sergio Luis Náñez Alonso, Javier Jorge Vázquez y Ricardo Reier Forradellas han recibido el premio “Best cited paper award” de la mano de la Society of Open Innovation: Technology & Market (SOI) por su trabajo titulado “Central Banks Digital Currency: Detection of Optimal Countries for the Implementation of a CBDC and the Implication for Payment Industry” publicado en 2021 por la prestigiosa revista internacional Journal Open Innovation: Technoly, Market and Complexity Indexada en el índice SJR y el CiteScore de Scopus en el primer cuartil (Q1).

El estudio de los profesores de la UCAV presenta un modelo que permite identificar cuáles son los países más óptimos para implantar una moneda digital respaldada por un banco central (CBDC) a partir del análisis de un amplio conjunto de variables y realizando un pronóstico de implantación. Junto a ello, se aborda un estudio pormenorizado de las principales ventajas, desventajas y potenciales beneficios y riesgos de su adopción como moneda de curso legal.

En esta ceremonia han participado los profesores Sergio Luis Náñez Alonso y Javier Jorge Vázquez para recoger el galardón y han aprovechado la ocasión para agradecer el apoyo y soporte recibido por la UCAV para poder ejecutar esta investigación y han puesto en valor la apuesta de la Universidad de Ávila por el desarrollo de investigaciones de calidad que contribuyan al avance del conocimiento en el área de la economía digital y que permitan posicionar a la UCAV como un referente internacional en este campo de conocimiento.

La entrega del galardón ha tenido lugar el pasado día 3 de junio, en Corea del Sur, en un evento virtual que ha congregado a una treintena de investigadores y académicos de todo el mundo. En este encuentro, el editor jefe de la revista el Prof. Dr. JinHyo Joseph Yun de la Seoul National University, ha hecho entrega de esta distinción junto con otros reconocimientos como el “Best accessed paper award”, “Best Special Issue Award” y “Best reviewer award”.