Ronaldo, un peregrino más en Santiago

El presidente del Real Valladolid, Ronaldo Nazário, ha llegado nueve minutos después de las cuatro de la tarde de este miércoles a la compostelana Plaza del Obradoiro tras convertirse en peregrino para cumplir con la promesa de que si ascendían a Primera División, él sería un romero más.

El presidente del Real Valladolid, Ronaldo Nazário pisa Compostela tras hacer el camino en bici eléctrica para celebrar el regreso a la máxima categoría FOTO: Lavandeira jr Lavandeira jr EFE

A su llegada, ha sido recibido por multitud de personas, entre ellas la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, con la que ha posado el caminante 106.011. La pareja de Ronaldo, Celina Locks, es la 106.012.

El exfutbolista brasileño, con visera del Xacobeo, arrancó el domingo desde el estadio Nuevo José Zorrilla de Valladolid en bici eléctrica, acompañado de Celina, además de un guía, un fisioterapeuta, un mecánico y otra persona de apoyo, informa Efe.

“Ha sido una experiencia increíble, no podía ser mejor. Es cierto que el Camino es muy duro, hay muchos obstáculos, pero han sido cuatro días increíbles. Tengo muchísimas agujetas, el culo me duele muchísimo, pero ha valido la pena. El Camino es precioso y la Catedral increíble”, ha declarado a los periodistas que lo esperaban.

Una multitud de personas, muchos con las camisetas del Milan y otros del Real Madrid, aguardaban pacientemente al astro brasileño a su llegada a la meta, donde también estaba la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, en representación de la Xunta.

”No me esperaba este recibimiento, ha sido espectacular. Al llegar a la Catedral ya se notaba la energía de la gente, es un momento especial”, ha compartido Ronaldo, que admitió que no había vuelto a Santiago desde 1996, cuando marcó un espectacular gol siendo jugador del Barcelona a la SD Compostela en San Lázaro. Durante el Camino, Ronaldo, como ha narrado, ha sentido “mucho” el apoyo de las personas, además de conocer “historias de gente que son increíbles”, por eso tiene ganas de repetir la experiencia: “Quizás lo haga caminando, pero no sé cuando”.

Para cumplir la promesa hecha, Ronaldo se propuso realizar las cuatro etapas del Camino de Invierno que unen el Bierzo con Santiago de Compostela por el valle del río Sil.

El presidente del Real Valladolid hizo esta promesa, de peregrinar hasta Santiago de Compostela, en el caso de que el club que preside subía a Primera división, circunstancia que ocurría el pasado 29 de mayo. Solo una semana después, Ronaldo, no dudaba en volver a vestirse de corto y realizar la peregrinación hacia la capital gallega en bicicleta.