Durante este año, los jóvenes nacidos en 2006 han tenido derecho de solicitar una ayuda aparecida recientemente: el Bono Cultural Joven. Esta ayuda, que puede ser de hasta 400 euros, viene promovida por el Ministerio de Cultura con el objetivo de fomentar el consumo de bienes, servicios y actividades culturales en España.

¿Cómo funciona el Bono Cultural?

Tuvieron derecho a ella en torno a 525.000 potenciales beneficiarios, pero el plazo acabó en septiembre. A esta ayuda han podido acceder todos los jóvenes que cumpliesen 18 años durante el 2024 y sean de nacionalidad española, posean residencia legal en España, sean solicitantes de asilo, desplazados temporales o extranjeros ex tutelados.

El funcionamiento del Bono Cultural Joven es a través de una tarjeta de prepago que se puede recibir tanto de forma física a domicilio como de manera virtual en el teléfono móvil. De esos 400 euros, no todo se puede gastar en un solo producto, sino que existen tres tramos diferentes.

100€ para ‘productos físicos: libros, prensa, discos de música, etc.

100€ para ‘productos digitales’: suscripciones a plataformas, prensa digital, videojuegos en línea…

200€ destinados a artes escénicas: cine, ópera, museos, obras de teatro, conciertos, festivales etc.

No olvides hacer este trámite: tendrás que devolver el dinero del Bono Cultural Joven si no lo completas

Desde el momento en que se haya aprobado el Bono Cultural Joven para una persona, esta dispondrá de doce meses para gastar los 400€ de ayuda que concede el Ministerio. Según la página web de Gobierno, existirían más de 3.300 puntos de venta disponible, sumando las tiendas físicas y los comercios online.

Sin embargo, esta prestación económica no es un ‘cheque en blanco’, y si se trata de utilizar de forma fraudulenta o con fines para los que no fue concebida, las autoridades podrían llegar a bloquear la tarjeta de prepago por completo. Es importante seguir bien los pasos al pie de la letra para no recibir después sorpresas desagradables.

Raúl Gómez (@raulgb_02) es un creador de contenido que se dedica a compartir vídeos en redes sociales sobre divulgación de becas, ayudas, prestaciones y otros servicios a los que tiene derecho la ciudadanía. Recientemente advirtió de un trámite fundamental del que muchos jóvenes se están olvidando y que podría suponer la devolución del Bono Cultural Joven.

Y no solo la devolución, si ocurre alguna clase de malentendido o las autoridades detectan una supuesta anomalía, podrían llegar a interponer una multa. Por eso es esencial llevar las cuentas del al día y realizar los procedimientos metódicamente. El ‘influencer’ advertía de la importancia de subir los ticket de compra a la aplicación del Bono Cultural.

Para ello es necesario ir al apartado específico de consumo (físico, digital, artes escénicas) y subir una foto o captura de pantalla del recibo donde vengan indicados los detalles de la compra. Varios usuarios han reportado ya algún problema con el funcionamiento del proceso, por lo que se debe comprobar que el software esté actualizado y, si el fallo persiste, contactar con los servicios correspondientes.

Consejos para no tener que devolver el Bono Cultural:

Subir el ticket lo antes posible. De lo contrario, los recibos pueden llegar a extraviarse, romperse o perder la tinta hasta ser ilegibles.

Consultar si el negocio es válido. Esta ayuda no se puede emplear en cualquier tienda, por lo que se recomienda asegurarse de que se trata de una entidad aceptada antes de gastar el dinero.