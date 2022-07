La covid no afloja

La séptima ola del coronavirus es una realidad tangible y palpable en España, y también en Castilla y León, donde los contagios sigue subiendo así como la incidencia entre los mayores de 60 años y los ingresos hospitalarios, aunque con síntomas no tan graves. Si bien, y mientras se ha vuelto a abrir el debate de la idoneidad o no de recuperar el uso de las mascarillas obligatorias en todos los espacios cerrados, y no solo en farmacias, transporte público, residencias y centros sanitarios, el caso es que la covid, que no entiende de deliberaciones, sigue a lo suyo y se mantiene firme de la mano de las nuevas subvariantes de Omicron más contagiosas.

Y es que desde el pasado martes Castilla y León ha registrado 5.446 nuevos contagios, a una media de 1.361 diarios, aunque dos mil se han detectado en las últimas 24 horas, debido al efecto fin de semana, que deja en 791.784 el total de casos durante la pandemia. León y Valladolid, con 393 y 392 respectivamente, son las provincias que más positivos han trasladado a la Consejería de Sanidad.

Los brotes activos crecen en veinte en estos cuatro días hasta un total de 86, con 1.360 personas implicadas en alguno de ellos, con Salamanca a la cabeza al sumar 22 focos abiertos y más de quinientas personas afectadas en ellos.

Las buenas noticias llegan un día más de las 256 altas hospitalarias que se han dado desde el viernes, que elevan a 46.427 los casos que se han superado en pandemia en los hospitales de la Comunidad.

Sin embargo, una jornada más hay que poner de manifiesto la letalidad que sigue mostrando este virus, ya que en estos últimos cuatro días han sido 33 las personas que han perdido la vida por la covid, tres de ellas en residencias de personas mayores o con discapacidad, y, las treinta restantes en los hospitales (siete en Valladolid; cinco en Ávila; cuatro en Burgos; tres en Soria y Segovia; y dos en Salamanca, Palencia, León y Zamora), que elevan a 46 los fallecidos en una semana y a 7.915 el total en esta crisis sanitaria.

Una cifra a la que habría que sumar las 1.267 personas usuarias de residencias y las 1.105 personas que se fueron de este mundo en los primeros meses de la pandemia con síntomas compatibles con la enfermedad, pero a las que no realizaron la prueba diagnóstica que hubiera podido confirmar que murieron por coronavirus.

📊 #CastillayLeón notifica hoy 2.025 nuevos casos de #COVID_19, con lo que su número actual es de 791.784, de los que 785.294 han sido diagnosticados mediante pruebas de infección activahttps://t.co/h99HohpIFO pic.twitter.com/LmvSJkOYzu — Junta de Castilla y León (@jcyl) July 5, 2022

Residencias

En cuanto a la situación epidemiológica en las 1.214 residencias de mayores, con discapacidad o viviendas tuteladas, cabe señalar que en estos momentos hay 16 usuarios con síntomas compatibles con el virus aislados en sus habitaciones para impedir un posible avance de la enfermedad por el centro, mientras que otros 157 residentes sin sintomatología se encuentran en aislamiento preventivo para evitar males mayores.

Y respecto a la evolución de la covid en los 25 centros de mayores o con discapacidad propios de la Junta, en la actualidad son 27 los usuarios que se encuentran hospitalizados con la enfermedad, mientras que otros dos residentes sin síntomas compatibles están aislados de forma preventiva.