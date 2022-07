De Miguel, a favor del reagrupamiento del centro derecha en Soria bajo las siglas del PP de cara a las próximas elecciones municipales

El presidente de la Plataforma por el Pueblo Soriano (PPSO), José Antonio de Miguel, mostró su deseo de que se produzca el reagrupamiento del centro derecha en Soria, y avanzó que la formación política quedará integrada en el PP de cara a las próximas Elecciones municipales que se celebrarán en mayo de 2023.

De Miguel, que abandonó el PP en 2011 por discrepancias con la Dirección de la formación, reconoció que su marcha junto con la de otros militantes provocó una crisis interna en la formación.

“La mayoría de las personas militantes de la PPSO el 80 por ciento proceden del PP. Yo abandoné en 2011 la formación y a partir de ahí, el PP no ha echado luces y ha obtenido los peores resultados de la historia democrática de la provincia de Soria. Tenemos mucha parte de culpa en que eso haya sido así”, reconoció.

En este sentido, recalcó que en Almazán el PP lleva tres legislaturas con un concejal nada más, en El Burgo de Osma cuenta con dos representantes y en muchos municipios, en los que antes también gobernaban los ‘populares’, ahora están gobernados por la PPSO. “Tenemos 72 concejales, tres diputados y alcaldes en varios ayuntamientos”.

Las negociaciones para la integración de la PPSO en el PP van “bien”, según De Miguel, quien alegó que en el último acuerdo entre ambas formaciones se acordó continuar avanzando en esta línea y, por ello, la PPSO pidió el voto para el PP en las pasadas Elecciones autonómicas.

A cambio de ello, De Miguel planteó al PP que, en caso de que se produzca la integración, en aquellos municipios en los que la PPSO obtuvo mejores resultados que el PP sería los militantes de la primera los encargados de hacer las listas y viceversa. “Donde tengamos dificultades nos ayudaremos para presentar una lista conjunta que iría bajo las siglas del PP”, especificó.

De Miguel señaló que los concejales y diputados de la PPSO no tienen intención de ser no adscritos en las instituciones por lo que, no barajan la posibilidad, de darse de baja del partido que formaron, y alegó que sí desean que “se cierren heridos” y el PP de Soria se fortalezca para convertirse en una formación de Gobierno, informa Ical.

“Los tiempos soplan a favor del PP tanto en el Gobierno autonómico como en el central y queremos que Soria no sea ajena al cambio”, concluyó.