Francisco Vázquez califica de “vergonzoso” el comportamiento del PSOE por alegrarse “de las desgracias que han provocado los incendios”

“Es vergonzoso el comportamiento del PSOECyL, que se alegre, como lo han hecho durante todo el verano, con las desgracias de los incendios, como si solo ocurrieran aquí, en Castilla y León, cuando se está quemando media España”. Así de contundente se mostró el secretario general del Partido Popular de Castilla y León, Francisco Vázquez, ante las acusaciones de los socialistas.

Asimismo, indicó que qsu formación no facilitará en la reunión de la Mesa de las Cortes de este jueves la comparecencia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, solicitada por el PSOECyL, porque la campaña de incendios aún no ha acabado.

En este sentido, Francisco Vázquez reiteró que “todavía no ha acabado la campaña de incendios. Acaba a últimos de septiembre y, por lo tanto, hasta que no se acabe la campaña de incendios no se puede hacer balance de los incendios, que se hará en su momento, pero no cuando quiera el PSOE”.

Además, el número 2 del PP de Castilla y León reprochó a los socialistas de estar “totalmente descomprometidos por la Comunidad” y “solamente al rebufo de Pedro Sánchez”, así como de preocuparse sólo de sacar “rédito político” de los incendios forestales para ver si así consiguen “más votos”.

Los socialistas de “vacaciones”

También criticó que el PSOE haya estado “de vacaciones” todo el verano porque, según él, lo único que han hecho en todo este tiempo es pedir la comparecencia de Mañueco, en contraposición con todas las medidas adoptadas por la Junta de Castilla y León y el PP en esta materia.

Al respecto, Vázquez enumeró una serie de acciones, como la petición de la celebración de una Conferencia de Presidentes autonómicos por parte del presiente de la Junta, la comparecencia del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, el pasado mes de julio o la aprobación de algunas ayudas para zonas afectadas.

También recordó el acuerdo alcanzado para reforzar el empleo fijo en el operativo contra incendios forestales o una moción presentada en todos los ayuntamientos para instar al Gobierno a adoptar medidas urgentes para paliar los efectos medioambientales y económicos de este tipo de catástrofes.

Calendario laboral

Por otra parte, el secretario autonómico popular explicó que la Junta de Castilla y León no ha tomado aún una decisión sobre el calendario laboral del próximo año, una iniciativa que se aprobará en el mes de diciembre y que corresponde al Consejo de Gobierno.

Por ello, consideró “prematuro” decir que señalar que el Gobierno autonómico va a cambiar el festivo trasladado al lunes 2 de enero, al ser domingo el 1, por el 25 de julio, festividad de Santiago Apóstol y patrón de España, en el calendario laboral de 2023. “Algunos se ponen la venda antes de la herida” porque “aún no ha tomado una decisión en ese sentido”, remarcó el líder popular.

Francisco Vázquez recordó que, todos los años, tanto el Gobierno de la Nación como los gobiernos autonómicos acuerdan a últimos de año el calendario laboral. Sobre la opinión de UGT y CCOO que ven una intento del consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, de modificarlo por intereses ideológicos de Vox, a lo que añadió que “los sindicatos son muy listos porque se adelantan a lo que va hacer la Junta”, ya que el Gobierno regional “aún no ha tomado una decisión en ese sentido”.

El secretario general del PPCyL aseguró que el calendario laboral de 2023 será el que determine cada comunidad autónoma y “es prematuro” asegurar que en Castilla y León va ser festivo el 25 de julio o el 2 de enero.