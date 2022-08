CSIF pide a la Junta de Castilla y León que negocie el operativo contra incendios en la Mesa General de Empleados Públicos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) demanda a la Junta de Castilla y León que reconsidere la decisión de negociar el operativo contra incendios en el marco del Diálogo Social en vez de abordar estas cuestiones tan trascendentes para toda la Comunidad, para los ciudadanos y para los trabajadores de Castilla y León en la Mesa General de Empleados Públicos, “que es donde se deben negociar las condiciones de trabajo de los cerca de 2.000 empleados y empleadas de este sector”.

Agustín Argulo, delegado autonómico del sector medioambiente en CSIF, advierte que al abordar cuestiones tan sensibles en el marco del Dialogo Social se obvia la capacidad negociadora de su sindicato, “no hay razones evidentes ni objetivas que permitan entender esta decisión, por lo que pedimos que se reconduzca esta cuestión”.

Argulo puntualiza “que en el ámbito del Dialogo Social se pueden definir las cifras económicas destinadas para los operativos contra incendios, pero de ninguna manera aceptamos no ser partícipes directos de la manera en la que se van a distribuir esas cuantías entre unos profesionales de un servicio que tiene que ser cien por cien público, estable y con continuidad”.

De hecho, añade el representante sindical que “el pasado día 8 de agosto ya solicitamos al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que se convocara cuanto antes a la parte social para trabajar y negociar un nuevo Plan anual para prevención , vigilancia y extinción de incendios forestales, tal y como lo ordena el recientemente publicado Real Decreto-ley 15/2022 de 1 de agosto, en tanto en cuanto esto afecta frontalmente a los trabajadores y trabajadoras que forman parte del operativo de lucha contra incendios. ”Hasta el momento, denuncia el delegado autonómico del sector medioambiente en CSIF “los acuerdos del Diálogo Social han dejado sin ninguna mejora laboral a más del 80 por ciento de trabajadores públicos del operativo, como es el personal de los puestos de vigilancia o centros provinciales de mando, que desarrolla una gran labor preventiva, y nos tememos que está situación se vuelva a repetir”, ha añadido.

Ni negociar, ni firmar

Por su parte, Benjamín Castro, presidente autonómico de CSIF, ha criticado además la actitud de la Junta de Castilla y León por haber propiciado esta maniobra, “con la que se demuestra una total falta de respeto institucional hacia nuestro sindicato” afirma el líder regional. “Representamos la voz de 163.000 empleados públicos en la Comunidad Autónoma y hemos enviado sendas cartas a los consejeros de Presidencia, Jesús Julio Carnero y de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones en las que advertimos que no permitiremos que se negocie y mucho menos que se firmen acuerdos que pongan en peligro las condiciones de los trabajadores públicos y del personal laboral integrados en los Operativos de Prevención y Extinción contra Incendios Forestales de la región”, argumenta Castro.

CSIF anuncia por último que, en caso de no ser escuchados por parte de la Junta de Castilla y León, no descartan acudir a los tribunales en defensa de los intereses laborales de los trabajadores públicos de la comunidad autónoma, ya que sus condiciones de trabajo y sus posibles mejoras podrían llegar a ser negociadas en mesas en las que no se encuentren representados o su representación no sea ni mucho menos completa ha haberse excluido al sindicato más representativo en este sector.