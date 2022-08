PP y Vox rechazan la petición socialista de comparecencia de Mañueco para informar de la gestión de los incendios, que se celebrará cuando finalice la campaña

Los grupos parlamentarios Popular y Vox rechazaron, en la Mesa de las Cortes, la petición de los socialistas de comparecencia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para informar de la gestión, prevención y extinción de los incendios que han quemado casi 100.000 hectáreas en la Comunidad, la mitad del país, en lo que va de verano, y emplazaron a hacerlo cuando finalice la campaña de alto riesgo, que en principio concluirá el 30 de septiembre.

Así lo confirmó el viceportavoz del PP en las Cortes, Ángel Ibáñez, quien incluso acusó a los socialistas, que presentaron esta solicitud en julio, de “actuar con mala fe”. “A nadie se le ocurriría pedir explicaciones a un entrenador cuando se ha celebrado solo la primera parte del encuentro”, expuso, para invitar al principal grupo de la oposición a “seguir las indicaciones de su líder, Pedro Sánchez, de que no se haga política con desgracias como las de los incendios”. “Les pedimos que huyan del frentismo y arrimen el hombro”, sentenció Ibáñez.

Encontró la respuesta en la viceportavoz socialista, Patricia Gómez, quien explicó que los vecinos de las áreas que han sufrido estas “tragedias” ven cómo el jefe del Ejecutivo “no tiene empatía y no les quiere dar explicaciones sobre la mayor catástrofe ecológica”. Acusó a Mañueco de “esconderse” y afeó su posición con la del presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig (PSOE), quien comparecerá en un pleno extraordinario a petición propia por el incendio de Bejís (Castellón), al igual que lo hará la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, por el incidente del tren que atravesaba ese mismo fuego.

A su juicio, los los dirigentes socialistas “no se esconden y demuestran empatía con los afectados”, frente a Mañueco, quien “entiende que no tiene que dar explicación porque considera que todo lo ha hecho bien”.

En la misma línea, el portavoz del Grupo Mixto, Francisco Igea (Cs), reprochó que el jefe del Ejecutivo “no tenga nada que decir después de un verano terrible para el medioambiente de Castilla y León, donde se ha producido la mayor catástrofe ecológica de la historia, de la cual parece ser que el presidente no tiene mucho que decir”. “Hay que esperar a ver si se quema todavía un poco más”, ironizó, para cargar particularmente contra Vox, formación que en la Junta de Portavoces tachó esta petición de comparecencia de “oportunista”, según Igea. “Cien mil hectáreas no parece una excusa para llamar oportunista a nadie”, se molestó.

Patricia Gómez fue más allá y recordó que el PP ha votado en contra de “todas las medidas” que PSOE ha llevado a los plenos sobre el dispositivo de incendios para instar a que esté activo todo el año. “Somos la única Comunidad en el que está operativo solo una parte del año. Tenemos a los mejores bomberos forestales y la Junta los maltrata”, criticó la responsable socialista, quien consideró que con esta política Mañueco “demuestra que Castilla y León le viene muy grande y no le importan sus vecinos, sino solo pasar este escollo y no dar explicaciones”. “Debería caérsele la cara de vergüenza por esconderse con la mayor catástrofe ecológica”, incidió.

También recordó que la Fiscalía abrió diligencias previas tras la denuncia de CCOO contra la Consejería de Medio Ambiente por el incendio de la Sierra de la Culebra y advirtió al presidente de la Junta de que quizás “no comparece en Cortes y lo tiene que hacer en los juzgados”. “Es un día triste para la Comunidad porque no tenemos un presidente. Se esconde y los problemas no le afectan, mientras los vecinos ven la tragedia. Mañueco les manda un mensaje alto y claro: ‘a mi me da igual’, y lo hace con la connivencia de Vox, que venía a cambiar la política. ¿Qué le dirán ahora a los agricultores y ganaderos de esas zonas?”, cuestionó.

“Mala fe o manifiesta incompetencia”

Por último, el ‘popular’ Ángel Ibáñez defendió que Mañueco “ha estado todo el verano siguiendo de cerca todos y cada uno los incendios, ha visitado las provincias donde han ocurrido los más devastadores, apoyando al operativo y alcaldes y vecinos; y tomando decisiones en el Consejo de Gobierno, impulsando medidas económicas para paliar los daños”.

Ibáñez pronosticó que el presidente de la Junta comparecerá, para dar cumplimiento a la petición expresa del PSOE, para dar cuenta de todas las circunstancias de los incendios en 2022. “Todavía nos encontramos con fuegos activos y no se puede descartar que en lo que queda de este mes y en septiembre haya otros nuevos. Es razonable que se puedan dar todas las explicaciones cuando se tengan todos los informes oportunos de todos los incendios. Forzar una comparecencia aportaría una visión parcial de esta difícil temporada”, justificó el dirigente del Grupo Popular.

En todo caso, se temió que esta “demanda permanente” de petición para Mañueco se debe a “la mala fe o a una manifiesta incompetencia” y criticó que la oposición “disfrute con las desgracias de la Comunidad”. En este sentido, lamentó que el PSOE “haya acusado al PP y Mañueco de estar quemando Castilla y León por los cuatro costados”, algo que “demuestra una bajeza moral que rechazamos de plano”.

Preguntado por la comparecencia de Ximo Puig a petición propia, Ibáñez argumentó que los socialistas “hacen peticiones que generan mucho ruido mediático y luego no utilizan las comparecencias para nada”. En este sentido, recordó que cuando el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, dio explicaciones en las Cortes en la última semana de julio por el incendio de la Sierra de la Culebra, “curiosamente ningún procurador socialista por Zamora asistió para interesante por lo que había sucedido en su provincia”. “Solo buscan el desgaste político del presidente, pero no les interesa las cosas que suceden en su tierra”, se despachó.