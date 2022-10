Madruga denuncia el “ninguneo” a los profesores y avisa que habrá otra Ley “no tardando mucho”

La presidenta del CSIF del sector de Educación en Castilla y León, Isabel Madruga, está convencida de que no tardando mucho habrá una séptima Ley educativa en España y advierte de que los profesores están hastiados, cansados y desmotivados de esta situación, a la que suman una sobrecarga burocrática absolutamente inadmisible”, denunció Madruga antes del inicio del acto.

En este sentido, advierte de que los profesores “tienen que estar programando en este primer trimestre del curso escolar y, a la vez, mirando cómo evaluar con una nueva ley educativa sobre la que nadie les ha preguntado. “Es decir, los verdaderos expertos de la educación no son consultados para nada y se pone en marcha una ley educativa desde los despachos sin tener en cuenta esa opinión y esa capacidad de los profesionales”, denuncia.

Así, manifestó la preocupación del sindicato y recordó que este mismo miércoles ya hubo una protesta frente al Ministerio de Educación para demandar otro rumbo. “No puede ser que el Ministerio no lidere las políticas en todas las comunidades autónomas y no haya una coordinación, que es necesaria. No puede ser que actúen de forma diferente. Por tanto, queremos hacer una llamada de atención a todas las administraciones, tanto nacionales como autonómicas, para que dejen de lado los vaivenes políticos y luchen por un pacto de estado por la educación y configurar un estatuto docente que regule todas las condiciones del profesorado, desde los inicios hasta su jubilación”, zanjó Isabel Madruga.

Enseñar desde el cerebro del que aprende

Madruga se expresaba de esta forma antes de la charla que daba en Salamanca el prestigioso investigador José Antonio Fernández Bravo, que invitó al profesorado salmantino a “enseñar desde el cerebro del que aprende” como método para progresar en el sistema educativo.

Profesor de universidad en Didáctica de la Matemática Desarrollo del pensamiento Lógico y Matemático en el Centro de Enseñanza Superior Don Bosco de la Universidad Complutense de Madrid. Fernández Bravo pronunció una charla, organizada por el sindicato CSIF de Castilla y León, en el auditorio de la Hospedería Fonseca ante 300 profesores, informa Ical.

Durante su intervención, el investigador reflexionó sobre la importancia que tiene entender que enseñar, simplemente, es producir aprendizaje. “Ya no se trata de que los niños y las niñas aprendan como nosotros enseñamos, sino de que nosotros enseñemos como ellos aprenden”, explicó, abundando en que la herramienta para enseñar desde el cerebro del que aprende es “escuchar” y la destreza que va a desarrollar esa herramienta es “creer en el que aprende”.

Así se explicó el laureado investigador al que avalan distintos reconocimientos en el ámbito educativo, para ofrecer un cambio de paradigma en la manera de inculcar conocimiento a los niños y niñas “Hay preguntas que hay que darles la vuelta. Por ejemplo, no hay que preguntar cuánto de bien hace el niño la ficha que realiza, sino cuánto de bien le hace al niño esa ficha que está haciendo. No podemos preguntar qué hay que memorizar, sino qué necesitan recordar”, ejemplificó.

De este modo, José Antonio Fernández Bravo propuso cambiar “ese tono, ese estilo” para entender que “lo más importante es el desarrollo integral de la persona”. “Los tenemos a nuestro cuidado y hay que proteger el deseo de pensar, y construir la escuela que no existe para el alumno que no llega, que no quiere, que no puede”, finalizó.

Isabel madruga definió la figura del investigador como “lo más cercano” al profesorado, puesto que “todas sus afirmaciones están debidamente estudiadas, investigadas y analizadas”. “No solo se aprecia en estas charlas de un hora, que se quedan muy cortas, sino en todas las formaciones que él hace en centros docentes, estando a pie de aula, y con la experiencia de docente en activo. Son muy gratificantes para los compañeros”, reflexionó.

Y más, en un momento en el que el sindicato siente que debe poner “su granito de arena” para ayudar a superar los docentes “estos tiempos tan difíciles”.