El Tour del Cáncer llega a Valladolid para acercar la realidad del cáncer a la sociedad

La Asociación Española Contra el Cáncer aterrizó este jueves, 20 de octubre, en Valladolid ‘El Tour del Cáncer’. Una conferencia que recorre diversos puntos de España con el objetivo de incrementar la visibilidad y el conocimiento de la enfermedad a la sociedad, además de, trasladar los servicios gratuitos que ofrece la Asociación en Valladolid a los pacientes con cáncer y sus familias.

A través de esta conferencia, celebrada en la sede de la Cámara de Comercio vallisoletana, en la que participaron el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer, Ramón Reyes, el doctor Carlos López-Otín y Artemio Domínguez, presidente de de la Asociación en Valladolid, se proporcionó conocimiento general sobre el cáncer, sus causas y sus síntomas de alarma.

Una charla magistral para acercar la realidad del cáncer

Dr. López-Otín, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Oviedo; Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón y Cajal, Premio Europeo FEBS de Bioquímica, Premio Rey Jaime I de Investigación y Doctor Honoris Causa por varias universidades nacionales y extranjeras, llevó a cabo una charla magistral en la que explicó qué es el cáncer y presentó su libro ‘Egoístas, inmortales y viajeras: Las claves del cáncer y de sus nuevos tratamientos: conocer para curar’. Los beneficios obtenidos con la venta de este libro son destinados íntegramente a la Asociación.

El doctor Carlos López-Otín firma libros a los asistentes a la conferencia FOTO: AECC Valladolid

“En el cáncer tenemos miedo a lo desconocido, al dolor y al tratamiento. Pero también a su origen, ya que no entendemos qué hemos hecho para que nos alcance”, explicó el Dr. López-Otín durante su intervención. Además, en este Tour tuvo la oportunidad de resolver dudas de los asistentes relacionadas con el cáncer, junto a Ramón Reyes.

‘No todos somos iguales frente al cáncer’

“El cáncer es igual para todos, pero no todos somos iguales frente al cáncer” ya que, en España no se tienen las mismas oportunidades de prevenir y detectar precozmente, no se tiene una atención integral y continuada y no todos los cánceres se investigan lo suficiente. Estas desigualdades se reflejan en un estudio hecho público el pasado 4 de febrero Día Mundial Contra el Cáncer.

“Desde la Asociación trabajamos en dos planos. Uno con la población, con los recursos que nos proporciona la sociedad, para cubrir las necesidades de pacientes y familiares y paliar estas desigualdades, ofreciendo nuestros recursos y servicios gratuitos como orientación médica, atención psicológica y social y acompañamiento. El otro plano en el que trabaja nuestra Asociación es junto a entidades públicas y privadas para conseguir que, en el futuro, todas las personas sean iguales frente a la enfermedad” afirmó Ramón Reyes durante su intervención en ‘El Tour del Cáncer’.

El cáncer en Valladolid

En la provincia de Valladolid se diagnosticaron el pasado año 3.340 nuevos casos de cáncer. La Asociación ofrece servicios gratuitos de atención psicológica y social a las personas con cáncer y sus familiares.

Gracias los casi 13.000 socios, donantes, empresas, 23 profesionales y más de 700 voluntarios, la sede provincial ha destinado en los últimos 12 años más de 4 millones de euros a proyectos de investigación entre los que destacan las Becas Predoctorales de las cuales esta sede fue pionera en su implantación. Concretamente, este año tiene comprometidos cerca de 500.000 euros en ayudas de investigación.

El doctor Carlos López-Otín imparte la conferencia FOTO: AECC Valladolid

“Con el ‘Tour del Cáncer’ queremos trasladar a la población qué es el cáncer, lo que supone tener la enfermedad y crear conciencia sobre la realidad de los pacientes y sus familias. Desde la Asociación estamos a disposición de cualquier persona que tenga dudas sobre esta enfermedad y por supuesto, de las personas con cáncer y sus familias”, afirma Artemio Domínguez, presidente de la Asociación en Valladolid.

Próximos ‘Tours del Cáncer’

La Asociación Española Contra el Cáncer, conscientes de la necesidad de acercar la realidad del cáncer a la población general, continuarán realizando este ‘Tour del Cáncer’ en Zaragoza y Madrid para proporcionar las claves sobre lo qué es el cáncer y su prevención.