Rusia asegura haber capturado su primer vehículo no tripulado THeMIS en Ucrania, por cuya captura ofreció 22.000 euros de recompensa

Fuentes rusas han anunciado que sus fuerzas han capturado en Ucrania el esquivo vehículo no tripulado estonio THeMIS, que fue donado a Ucrania hace casi dos años, según publica el digital bulgarianmilitary.com. Esta plataforma terrestre robótica fue una de las contribuciones iniciales de Estonia a Ucrania tras la invasión rusa en febrero de 2022. Alemania también habría enviado alguna unidad a territorio ucraniano.

Para fundamentar la afirmación, la fuente rusa ha compartido la placa de identificación del robot. El THeMIS 4.5, identificado por el número de serie 45046 y el número de modelo MR100585, lleva un número de stock de la OTAN (NSN) de 2360-38-001-4590. La placa de identificación muestra de forma destacada el logotipo del fabricante estonio Milrem Robotics. Otros detalles incluyen su peso de 1.630 kg, una carga útil máxima de 750 kg y una velocidad máxima de 20 km/h.

El año pasado, el Centro de Análisis de Estrategias y Tecnologías [CAST] con sede en Moscú anunció una recompensa de un millón de rublos, aproximadamente 11.000 dólares, para cualquier personal militar que pudiera “recuperar” un vehículo THeMIS en condiciones relativamente intactas.

Las cosas dieron un giro intrigante el 15 de febrero cuando el director de CAST, Ruslan Pukhov, reveló a la agencia estatal de noticias RIA Novosti que el premio se había duplicado a dos millones de rublos, aproximadamente 22.000 dólares. Según Pukhov, este aumento inesperado era probablemente una reacción a una afirmación de la inteligencia estonia que vincula al grupo de expertos directamente con los servicios de inteligencia rusos.

En enero, Milrem Robotics anunció que había entregado 15 vehículos no tripulados THeMIS a las fuerzas ucranianas. Los comentarios de los soldados ucranianos indican que estos vehículos no tripulados han hecho contribuciones significativas a las tareas de desminado y transporte de carga en primera línea.

El UGV THeMIS (Tracked Hybrid Modular Infantry System o Sistema de infantería modular híbrido sobre orugas) es un vehículo multi misión con una arquitectura abierta y un diseño modular que puede configurarse rápidamente con una amplia variedad de tecnologías de terceros. Así, el fabricante ofrece 14 variantes de su dron terrestre con una igualmente amplia serie de capacidades sobre el terreno de combate. Desde su uso como arma ofensiva a vehículo para transporte de heridos así como sistema de vigilancia o plataforma para el despliegue de drones suicidas, entre otras. El objetivo es disminuir el número de tropas necesarias en un campo de batalla.

Los modelos que recibió Ucrania están configurados para dos fines muy específicos. La primera tanda estuvo formada por 7 THeMIS Cargo CASEVAC para el transporte de heridos y suministros y la segunda por siete THeMIS Groundeye para la detección y retirada de IEDs (Improvised Explosive Device o artefactos explosivos improvisados) ocultos en carreteras y caminos. Milrem Robotics ya había entregado un THeMIS Cargo CASEVAC a una organización caritativa de Ucrania el pasado septiembre.

“La evacuación de heridos y la limpieza de rutas son dos actividades que requieren mucha mano de obra y la participación de varias personas que permanecen bajo la constante amenaza del fuego enemigo. La automatización de estas tareas con vehículos no tripulados alivia ese peligro y permite que más soldados permanezcan en un área segura o se les asignen tareas para actividades más importantes”, señala Jüri Pajuste, director de Investigación y Desarrollo para Defensa de Milrem Robotics, en un comunicado de la compañía estonia.

España ya cuenta con un THeMIS que está evaluando

Los THeMIS han sido adquiridos ya por 16 países, 8 de ellos miembros de la OTAN, entre los que se encuentra España. El Ejército de Tierra recibió un THeMIS el pasado mes de agosto como parte del programa Escorpión que busca evaluar las capacidades de los vehículos terrestres no tripulados. El contrato para este UGV se adjudicó a la empresa Paukner, representante de Milrem Robotics en España, por 370.000 euros.

Este THeMIS, dotado de un sistema de vigilancia, participó el pasado octubre en un ejercicio en el campo de maniobras Los Alijares, cerca de Toledo, de la Brigada de la Legión junto a propuestas de otros fabricantes como el UGV de vigilancia LR3, el UGV Alano para apoyo al traslado de heridos o el UGV Ascod.

El robot de Milrem Robotics pesa 1.630 kilogramos y admite un peso de carga máximo de 1.200. Emplea un motor híbrido que alcanza una velocidad máxima de 20 kilómetros hora y tiene una autonomía de 15 horas que se reducen a 1,5 en el modo eléctrico, lo que a su vez le permite una muy baja firma acústica. Mide 2,4 metros de largo por 2 de ancho por 1,15 de alto, este último valor es independiente de la carga útil que monte en cada momento.

Según la carga útil que equipe un THeMIS, puede ser de tres tipos. Los THeMIS configurados como Cargo son útiles para logística y permiten que las tropas lleven consigo una mayor cantidad de equipamiento y potencia de fuego (THeMIS Cargo), así como un mortero de 81 mm (THeMIS Cargo Mortar Carrier) y también transportar a heridos lejos del campo de batalla (THeMIS Cargo CASEVAC).

Las 8 configuraciones del robot THeMIS como arma ofensiva incluyen el THeMIS Combat Support (equipamiento para las tropas y un arma ligera controlada remotamente), THeMIS Combat with ADDER DM (con una estación remota de armas ADDER con lanzagranadas automático de 40 mm y ametralladora pesada STK 50MG), THeMIS Combat with PROTECTOR RWS (estación de armas que puede equiparse con un sistema de misiles Javelin), THeMIS Combat with deFNder Medium (estación de armas que puede equiparse con ametralladora FN MAG, ametralladora pesada FN M2HB-QCB y con tasas de disparo de hasta 1.100 por minuto), THeMIS Combat with R400S-MK2-D-HD (con un cañón automático de 30 mm M230LF), THeMIS Combat with GUARDIAN 2.0 (con sistema lanzagranadas automático de 40 mm MK19 y ametralladora M2 de 12,5 mm), THeMIS Combat with Hero-120 (con capacidad para transportar y desplegar hasta seis drones equipados con munición merodeadora) y el THeMIS Combat with TERRAHAWK Unmanned C-UAS System (puede equiparse con cañones de hasta 30 mm o misiles).

Por último, los THeMIS con funciones de inteligencia comprenden el THeMIS Observe with the KX-4 LE Titan (despliega un dron KX-4 LE Titan para misiones de vigilancia y rescate), THeMIS Observe with Shark (sistema para la detección de drones hasta a 10 kilómetros de distancia) y THeMIS with GroundEye (limpia una ruta detectando y retirando artefactos explosivos improvisados).