¿De dónde viene la expresión “Zamora no se ganó en una hora”?

Muy sabio y variado es el refranero popular español. Muchas son las expresiones que se utilizan para explicar alguna cosa y con el paso del tiempo se han quedado para la historia. Alguna se refiere a la ciudad de Zamora, una localidad que pertenece a Castilla y León muy cerca de la frontera con Portugal.

Zamora es una localidad de Castilla y León, cerca de la frontera con Portugal. La ciudad fue fundada a inicios de la Edad del Bronce, siendo posteriormente ocupada durante la Edad de Hierro por el pueblo celta de los vacceos, que la denominaron Ocalam.

La ciudad comenzó a crecer con la llegada de los romanos, bajo el nombre de Ocellum Durii. Formaba parte de la importantísima Vía de la Plata. De ese período son las hazañas de Viriato, personaje lusitano que se enfrentó al Imperio Romano en su imparable expansión por la Península Ibérica.

Zamora aparece documentada por primera vez en el Parroquial Suevo, escrito del año 569 donde recibe el nombre de Senimure. Se hacía constar que pertenecía al Reino Suevo. Tras los suevos ocuparon la ciudad los musulmanes, con ellos recibió dos nombres: Azemur y Semurah. De éste último ha derivado el nombre que ha llegado hasta nuestro días.

El rey Alfonso I de Asturias conquistó Zamora para los cristianos a mediados del siglo VIII. A pesar de dotarla de murallas, la ciudad pronto volvió a caer en manos de los musulmanes. Este intercambio de poder se produjo en varias ocasiones a lo largo de la Edad Media. Hasta que el rey Fernando I de Castilla la reconquistó definitivamente para los cristianos en el siglo XI.

Fernando I de Castilla cedió Zamora a su hija Doña Urraca, comenzando un período convulso entre sus tres hijos por la dominación de la ciudad. Precisamente Sancho II de Castilla, hermano de doña Urraca, murió a manos del noble zamorano Bellido Dolfos durante el Cerco de Zamora.

Puente de Piedra de Zamora FOTO: Diputación Zamora

El hijo de doña Urraca y Raimundo de Borgoña firmó otro de los momentos relevantes en la historia de Zamora. Con el Tratado de Zamora, Alfonso VII cedió el Reino de Portugal a Alfonso Enríquez. El siglo XII fue un período de gran esplendor, de esa época son las construcciones románicas que han llegado hasta nuestros días. Durante la Guerra Civil Castellana se posicionaron a favor del rey Pedro I de Castilla.

Catedral de Zamora FOTO: Diócesis de Zamora (nombre del dueño) La Razón

La Edad Moderna acabó con la importancia histórica de Zamora. A principios del siglo XIX, en pleno proceso de recuperación económica, estalló la Guerra de Independencia contra Francia. Los zamoranos fueron valientes intentando repeler el avance de las tropas napoleónicas con inferioridad de hombres y armamento. Pero su esfuerzo fue en vano, porque en menos de un día los franceses se hicieron con la ciudad y la ocuparon durante tres años.

La decadencia provocada por el período posguerra, se vio agravada por la poca actividad industrial y comercial. La recuperación económica llegó a finales del siglo XX, cuando se construyeron líneas de ferrocarril y carreteras que volvieron a conectar Zamora con el resto de España.

Su importancia a lo largo de la historia provocó que su patrimonio histórico y cultural sea inmenso, hasta el punto de Zamora es calificada como la ciudad del Románico, ya que es la capital española con más templos de estas características.

Pero volviendo al refranero popular, Zamora también es muy reconocida por la expresión de que “Zamora no se ganó en una hora”. ¿De donde surge este dicho popular? Esta expresión tiene origen en el hecho histórico del cerco a la ciudad de Zamora en el año 1072, la cual resistió heroicamente durante no una hora, sino siete meses. El asedio lo llevó a cabo Sancho II de Castilla y la capital zamorana estaba en poder de su hermana Urraca. El motivo fue debido que a la muerte del padre de ambos, Fernando I, el señorío de Zamora le había correspondido en herencia a doña Urraca. Pero Sancho II de Castilla no aceptó los términos del testamento de su padre y atacó la ciudad por el interés que tenía en ella.

Durante la resistencia tuvo lugar la traición de Bellido Dolfos, quien asesinó a Sancho II de Castilla al pie de las murallas. Parece que todo habría sido un plan de su hermano, Alfonso VI, a quien el rey castellano había encarcelado, tal como relata en su inicio el célebre «Cantar del mío Cid».

Esta frase se emplea para enfatizar la necesidad de ser paciente, tener constancia y esforzarse para conseguir los objetivos. Muchas veces los buenos resultados requieren bastante tiempo hasta que se consiguen.

“Seña Bermeja”

Pero ésta no es la única leyenda de Zamora. Una de las leyendas más importantes tiene que ver con su bandera. Conocida como la “Seña Bermeja”, es un gran símbolo de la identidad de la ciudad.

La “Seña Bermeja” se compone de ocho tiras rojas que representan las ocho victorias obtenidas por Viriato sobre diversos pretores y cónsules romanos, y una banda verde esmeralda; banda que Fernando el Católico colgaba sobre su hombro y que colocó coronando la Seña Bermeja, en recompensa y reconocimiento de los auxilios prestados en la batalla de Toro, en marzo de 1476, ordenando escribir a su cronista los siguientes versos:

La noble seña sin falta

bermeja de nueve puntas

de esmeralda la más alta

que Viriato puso juntas,

en campo blanco se esmalta.

¿Quién es esa gran señora?

la numantina Zamora

donde el niño se despeña

por dejar libre la enseña que siempre fue vencedora