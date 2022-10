Cerca de 34.500 personas visitan la Villa Romana La Olmeda en lo que va de año

Cerca de 34.000 personas han visitado, en lo que llevamos de año, la Villa Romana La Olmeda situada en el término municipal de Pedrosa de la Vega, lo que se traduce en un 18,84 por ciento más que en el año anterior, que recibió 31.500 visitantes durante todo 2021.

La villa romana La Olmeda descubierta el 5 de julio de 1968 por Javier Cortes durante unas faenas agropecuarias, constituye un referente en el estudio del mundo hispanorromano no sólo en España sino en el occidente europeo. De todo su legado el conjunto de mosaicos es uno de los mayores existentes en edificios no públicos del occidente romano. En cifras se han preservado aproximadamente 1.500 m2 en un magnífico estado de conservación. Su importancia no se basa únicamente en la cantidad sino también en la calidad en la ejecución tanto de los mosaicos geométricos como en los figurados, del que sobresale el mosaico del oecus con el mito de Aquiles en Skyros, la galería extraordinaria de retratos y las venationes o escenas de cacerías.

Uno de los grandes logros de La Olmeda es haber conservado los mosaicos en el lugar en el que fueron diseñados gracias a la preocupación del descubridor D. Javier Cortes y del equipo arqueológico dirigidos por Pedro de Palol hasta 1988 y posteriormente por José Antonio Abásolo. Además, los objetos materiales recuperados en las excavaciones se exponen en la iglesia de San Pedro en Saldaña que en el año 2018 con motivo del 50 aniversario del descubrimiento fue remodelada para albergar un nuevo sistema expositivo con el que descubrir los objetos más representativos de vidrio, bronce, cerámica o hueso.

Visitantes de la Villa Romana de La Olmeda FOTO: Diputación Palencia

VISITAS AL MUSEO. Por su parte, el Museo de la Villa Romana La Olmeda, situado en Saldaña, ha recibido entre enero y septiembre de 2022 cerca de 16.300 visitantes, una cifra superior a los 12.000 contabilizados en el año 2021. El análisis de los visitantes de La Olmeda refleja que el 34.45 por ciento reside en Castilla y León (uno de cada diez, el 10,74 por ciento, son de la provincia de Palencia), mientras que casi seis de cada diez (58.57 por ciento) proceden de otras comunidades de España, con predominio de viajeros llegados de comunidades limítrofes como Madrid, País Vasco, Cantabria y Asturias, aunque también se registra una importante presencia de turistas de Cataluña, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Galicia. Casi el 5 por ciento (4.90 por ciento) de las visitas son del resto de países europeos, mayoritariamente de Francia, Reino Unido y Alemania. Del resto del mundo, un 2.08 por ciento, destacan los visitantes del continente americano, un 1.81 por ciento, y de Australia-Oceanía, un 0.15 por ciento.

ACTIVIDADES CULTURALES

En relación al programa de actividades ‘Cultura a la Romana’ que la Diputación de Palencia organiza en el yacimiento de La Olmeda a través de su Servicio de Cultura, más de 1.300 personas de todos los públicos han participado este año, y también con las ‘Primeras Jornadas de Arqueomúsica de La Olmeda. A propósito del Hydraulis’ realizadas el 28 y 29 de septiembre.

Participantes de todas las edades han podido disfrutar de talleres infantiles de mosaicos y arqueología, talleres familiares, de arqueología experimental, recreaciones históricas, teatro de calle, exposiciones temporales y del ciclo de música y conciertos. Actividades culturales en las que se pone de relieve la cultura clásica grecolatina a la vez que se enriquece la visita a la Villa Romana La Olmeda, yacimiento arqueológico romano de primer orden a nivel mundial y en Castilla y León.