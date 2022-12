La Audiencia de Valladolid rebaja de 18 a 15 años de prisión la condena a un agresor sexual

En aplicación de la polémica Ley de Garantía de la Libertad Sexual, más conocida como del “Solo sí es sí” impulsada por la ministra de Igualdad de Unidas Podemos, Irene Montero, pero aprobada por todos los grupos del Congreso de los Diputados, excepto PP y Vox, la Audiencia Provincia del Valladolid ha rebajado de 18 a 15 años de prisión la condena a un agresor sexual, de nombre Berlarmino, que padece un retraso mental leve en el límite con el moderado, por sus acciones contra varias mujeres por delitos de agresión sexual con penetración vaginal y uso de arma, entre otros.

Al acusado, que asaltaba a sus víctimas de madrugada cuando regresaban a sus domicilios, la Audiencia le condenó en marzo de 2017 a 18 años de cárcel por tres delito de agresión sexual con penetración y uso de armas y por dos en grado de tentativa.

A su primera víctima, que en el momento de la agresión tenía 21 años, la asaltó el 21 de febrero de 2009, sobre las tres horas, cuando ésta se disponía a entrar en el portal de su vivienda. La empujó por la espalda y la tapó la boca, colocándole una navaja en el cuello al tiempo que le exigía que no gritara, obligándola a ir al garaje del inmueble. Una vez allí la obligó a que se desnudara y, colocando la navaja en su garganta le efectuó tocamientos en los pechos y le introdujo uno de sus dedos en la vagina.

Días después, el 11 de abril, sobre las dos de la madrugada, atacó a su segunda víctima. La siguió por la calle Amor de Dios y comenzó a seguirla hasta que llegaron a la altura del Puente de la Rondilla. Allí, el acusado le tapó la boca con una de sus manos, mientras le colocaba en el cuello una navaja y le decía “como te muevas o grites te rajo”. Sin dejar de taparle la boca, logró el acusado conducir a Rosario hasta un parque cercano a la calle Valle De Arán donde, en una zona de arbustos, conminó a ésta a desnudarse completamente y a colocarse de espaldas a él. El acusado se colocó un preservativo en el pene y se abalanzó sobre Rosario que se arrodilló quedándose en cuclillas y, mientras le sujetaba los brazos, la penetró vaginalmente eyaculando dentro.

Al día siguiente, también de madrugada, abordó a una nueva víctima cuando ésta se disponía a entrar en el portal de su casa. Tras amenazarla con una navaja, la condujo hacia los garajes del inmueble y, una vez allí, la obligó a desnudarse y la penetró analmente. Tras ello, amedrentándola con la navaja, obligó a Carmela a arrodillarse y mientras le tocaba el pecho se masturbó.

También en el mes de abril asaltó a su cuarta víctima con el mismo modus operandi. No obstante, al ponerle de manifiesto la víctima que tenía la menstruación, el acusado abandonó el portal donde la había amenazado con una navaja.

Ya en mayo cometió una nueva agresión, aunque en este caso y dada la enorme resistencia física de la víctima , ésta logró zafarse de él e introducirse sola en el portal consiguiendo cerrar la puerta, ante lo cual el acusado abandonó rápidamente el lugar. Antes de su detención por la Policía, el último asalto tuvo lugar el 12 de septiembre. Sin embargo, el acusado no logró su propósito ya que la víctima le propinó un mordisco al acusado en un dedo de la mano izquierda, momento que aprovechó para huir.

Tras la revisión del caso, la Audiencia Provincial argumenta que las penas fueron impuestas en la mitad inferior de la pena de acuerdo con el artículo 70.2 del Código Penal, de ahí que ahora el Tribunal considere que es procedente imponer, “conforme a la regulación actual, por cada uno de los tres delitos de agresión sexual con penetración de los artículos 178 y 179, subtipo agravado del art. 180.1.6º de haber hecho uso del arma que portaba, la pena de cinco años de prisión”.

El juez considera probado que en fecha 21.2.2009 sobre las 3,00 horas el acusado abordó a Amelia cuando se disponía a entrar en el portal de su vivienda, el agresor la empujó por la espalda y la tapó la boca, colocándole una navaja en el cuello al tiempo que le exigía que no gritara, obligándola a ir al garaje del inmueble. Una vez allí la obligó a que se desnudara siempre conminándola con la navaja en la mano, quedándose Amelia desnuda, momento en el que el acusado, colocando la navaja en la garganta de Amelia le efectuó tocamientos en los pechos y le introdujo uno de sus dedos en la vagina. Instantes después el acusado abandonó el garaje no sin antes decirle a Amelia que no se girara.

En fecha 11.4.2009 sobre las 2.00 horas el acusado, que vestía una sudadera blanca con capucha y una braga negra que le cubría parcialmente el rostro, se percató de la presencia de Rosario (nacida el 18.8.1988) que caminaba por la calle Amor de Dios y comenzó a seguirla hasta que llegaron a la altura del Puente de la Rondilla. El acusado le tapó la boca con una de sus manos, mientras le colocaba en el cuello una navaja y le decía “como te muevas o grites te rajo”. Sin dejar de taparle la boca, logró el acusado conducir a Rosario hasta un parque cercano a la calle Valle De Arán donde, en una zona de arbustos, conminó a ésta a desnudarse completamente y a colocarse de espaldas a él. El acusado se colocó un preservativo en el pene y se abalanzó sobre Rosario que se arrodilló quedándose en cuclillas y, mientras le sujetaba los brazos, la penetró vaginalmente eyaculando dentro. Tras ello, le dijo a Rosario ...”...ves, no es para tanto...” al tiempo que le indicó que se vistiera y se marchara sin mirar hacia atrás. Con la navaja descrita el acusado le ocasionó a Rosario un pinchazo en el cuello que precisó una única asistencia médica y tardó cuatro días en curar sin impedimento para el desempeño de sus labores habituales. Como consecuencia de estos hechos, Rosario ha sufrido un trastorno por estrés postraumático con conductas de miedo, evitación y rechazo además de padecer una disfunción sexual.

En fecha 12.4.2009, sobre las 2,35 horas el acusado, que vestía cazadora de con borreguillo, abordó a Carmela (nacida el 6.2.1989) en el momento en que ésta se disponía a entrar en el portal del inmueble donde vivía y, tras amenazarla con una navaja, le dijo “...no grites, no me mires a la cara o te rajo...” conduciéndola hacia los garajes del inmueble. Una vez allí, se dirigió bajo una rampa y la obligó a desnudarse, diciéndola que se apoyara en un vehículo; el acusado a continuación se bajo los pantalones y, tras varios intentos frustrados, la penetró analmente eyaculando dentro. Tras ello, amedrentándola con la navaja, obligó a Carmela a arrodillarse y mientras le tocaba el pecho se masturbó.

En fecha 26.4.2009 sobre la 1,30 horas, Berlarmino siguió a Martina hasta su casa donde se introdujo tras Martina en el portal y una vez allí la siguió hasta los ascensores y, con ánimo lúbrico de satisfacerse sexualmente contra la voluntad de Martina , le colocó una navaja en el cuello diciéndole “si no te callas te rajo el cuello”. Al ponerle de manifiesto Martina que tenía la menstruación, el acusado abandonó el lugar.

En fecha 9.5.2009 sobre las 3,30 horas cuando Aida regresaba a su domicilio también fue abordada por detrás por el acusado, el cual vestía cazadora con capucha y ocultaba su rostro con una braga, quién trataba de satisfacerse sexualmente contra la voluntad de Aida , para lo cual le colocó una navaja en el cuello y le dobló la rodilla intentando introducirla en el portal. Como consecuencia de la enorme resistencia física que le opuso Aida , ésta logró zafarse de el e introducirse sola en el portal consiguiendo cerrar la puerta, ante lo cual el acusado abandonó rápidamente el lugar. Aida Espina sufrió laceración en cara externa de brazo derecho, contusión en muñeca y muslo derechos habiendo precisado una única asistencia médica y tardando veinte días en curar sin impedimento para el desarrollo de sus labores habituales.

Y en fecha 12.9.2009 sobre las 4.15 horas siguió a Graciela volvía a su domicilio siendo seguida por el acusado que ocultaba su rostro con una braga o pasamontañas desde el Teatro Calderón hasta la calle Gutiérrez Cetina donde, al entrar al portal, el acusado, que pretendía satisfacerse sexualmente contra la voluntad de Graciela , la agarró por detrás de un brazo y mientras le tapaba la boca le decía “calla, calla”. Sin embargo, el acusado no logró su propósito toda vez que Graciela le propinó un mordisco al acusado en el dedo auricular de la mano izquierda, aprovechando ésta para huir de la presencia del acusado.

La Junta urge a revisar la Ley

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, consideró hoy “urgente” que el Gobierno reforma la ley del ‘sí es sí’ aunque lamentó que “una parte del daño ya está hecho”.

Carriedo denunció, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que las consecuencia de la normativa de departamento que dirige Irene Montero “es irreversible desde el punto de vista de las condenas” porque no se puede impedir “lo que ya se ha hecho” y se debe aplicar la pena más beneficiosa para los agresores.

Eso sí, insistió en que se puede evitar “de cara al futuro” y se debe reformar de forma urgente el texto legal para agravar las penas ante los futuros nuevos delitos. “Si podemos evitar esto para el futuro seria muy positivo”, dijo, para criticar que mientras tanto “pasa el tiempo sin tomar decisiones y se actúa por otros factores frente al interés de las personas que han sufrido estos delitos”. “Me pongo en el lugar de las victimas y sus familias y como se sienten viendo un Gobierno que rebaja estas penas y no toma medidas para que los próximos delitos estén más penados que con la normativa del si es sí”, resumió.