“Dejaos llevar por el carácter cazurro, que es la forma de conseguir cualquier cosa”, aconsejan los astronautas leoneses

“Dejaos llevar por el carácter cazurro, que se traduce en esfuerzo, dedicación y trabajo duro, y es la forma de conseguir cualquier cosa que te propongas”, aconsejó hoy a los leoneses el astronauta Pablo Álvarez, a lo que su compañera, Sara García, resaltó el “privilegio” que supone “contribuir incrementar el orgullo por la tierra” y “poder poner el nombre de León en boca de todos y poder llevarlo más allá para que, con un poco de suerte, salga de los límites de este planeta”.

Así lo apuntaron los astronautas leoneses seleccionados por la Agencia Espacial Europea. durante el recibimiento en el Ayuntamiento de León, encabezada por el alcalde, José Antonio Diez, y a la que además de la corporación municipal y todo tipo de autoridades civiles y militares, también acudió el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán.

Pablo García quiso dejar claro el “orgullo y honor poder llevar el nombre de León por toda Europa, por todo el mundo y, con esfuerzo y dedicación, por qué no a la luna”. “Es un sueño y es muy complicado, pero hace año y medio no me imaginaba que iba a estar aquí, así que hay que mantener la llama de los sueños vivos”, enfatizó el astronauta, quien animó a todos los jóvenes leoneses a que “que sigan sus sueños y vocación” y que “no se rindan”.

Por su parte, Sara García, quien resaltó el “sentimiento común” de todos los leoneses en el “orgullo por la tierra”, reconoció que lo que “más deseaba” era “volver a León para compartir la felicidad con todos los paisanos de León”. Orgullosa por su tierra, la astronauta deseó poder “contribuir a incrementar” ese orgullo y “poder poner el nombre de León en boca de todos” y “con un poco de suerte, “sacarlo fuera de los límites de este planeta en los próximos años”.

El alcalde de la ciudad, José Antonio Diez, que obsequió a ambos astronautas con dos grabados que representan el ‘skyline’ de los edificios más emblemáticos y las insignias de la ciudad, resaltó en su discurso que “una de las circunstancias más determinantes” en la “corta pero exitosa vida” de Pablo Álvarez y Sara García es “haber nacido en León”, lo que “imprime un carácter especial forjado en la montaña o en las frías mañanas de enero”

“Nacer el León conlleva ser luchador y aguerrido además de honesto, honrado y trabajador y, aunque nos critiquen por ello en el fondo nos admiran. Somos gente honrada, trabajadora y muy cazurra, entregados en nuestro trabajo, serios, responsables y un poco aventureros. Ningún nombre mejor que León para definir la garra de este pueblo batallador que no se rinde y que hace de su libertad la insignia de su bandera”, dijo el regidor leonés.

Diez les pidió un favor a los astronautas: que “nunca se pongan límites”. Y lo hizo en favor de “los miles de niños que se mirarán como un espejo de que todo lo que se sueña se puede conseguir”. Por ello, les rogó que demuestren a los “jóvenes leoneses, españoles y europeos que no hay límites cuando se lucha por los sueños y se pone ahínco”.

Para el alcalde de León, Pablo y Sara representan “el éxito del trabajo y la dedicación” y “el mejor modelo que se puede desear para infancia y la juventud”, por lo que les agradeció en nombre de todas las administraciones que “pongan en boca de todo el mundo para bien”.

Los astronautas leoneses estudiaron en la Universidad de León, por lo que Diez aprovechó la ocasión para poner de relieve que “la educación pública debe apoyarse, resaltarse y poner en valor con más medios y titulaciones”, para lo que se aseguró que se trabajará “para que estas se amplíen”, ya que “Medicina es una, pero no la única”.

Pablo Álvarez y Sara García recibirán en unos meses el reconocimiento de Hijos Predilectos de la ciudad de León y además darán nombre al Complejo de Empresas de Base Tecnológica, “para que no se olvide su ejemplo y un logro que es un poco de toda la sociedad leonesa”, informa Ical.