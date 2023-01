Luz verde a los Presupuestos de la Diputación de León

El pleno ordinario de la Diputación de León ha aprobado este miércoles de manera definitiva sus Presupuestos para este año tras rechazarse las reclamaciones que se habían presentado a estas Cuentas que ascenderán finalmente a 174,5 millones de euros, la cifra más alta en la historia de la institución, y que entrará en vigor tras su inminente publicación.

En la misma sesión plenaria se ha modificado una base de la convocatoria del Plan de Emergencias para obras de abastecimiento de agua en pueblos de la provincia. Sobre este asunto, el vicepresidente Matías Llorente mostraba su deseo de que esta vez se pueda sacar adelante.

De la misma forma el Plano daba luz verde a una nueva convocatoria y las bases para la concesión de subvenciones, con un importe de hasta 210.000 euros y correspondientes a 2022, destinadas a las entidades asociativas agroalimentarias que desarrollen programas de mejora destinados al conjunto de los integrantes de cada una de las que tienen contratados técnicos.

En este punto, tras la solicitud del portavoz del PP, Francisco Castañón, de que haya “agilidad absoluta en la tramitación”, el presidente de la Diputación, Eduardo Morán, advertía de que cada día es más difícil sacar adelante algunas convocatorias, porque se considera que no es una competencia propia y obtener las autorizaciones -en este caso concreto- ha sido muy laborioso”. “Curiosamente no ocurre lo mismo con las que nos cuestan decenas de millones de euros. Esperamos tener más suerte con las futuras, pero no les prometo nada”, añadía, en declaraciones recogidas por Ical.

Por otro lado, el portavoz del PP lamentaba el “incumplimiento flagrante” del acuerdo entre PSOE y UPL al inicio de la legislatura y cuestionaba a los miembros del equipo de gobierno si se sienten comprometidos con este pacto, que a su juicio supone “una demostración palpable de la falta de compromiso del PSOE con León y los leoneses”. Al respecto, Morán respondía que mantiene el compromiso con los términos del acuerdo y que personalmente sigue trabajando en ello, “independientemente de la ruptura del pacto con UPL”.

Finalmente, respecto a la firma de un convenio con Correos para la prestación de servicios bancarios en los pueblos, Morán comentaba que no ha sido posible su desarrollo más que en algunos términos del mismo y señalaba que se sigue trabajando para poner en marcha dos oficinas ambulantes con atención personal y la instalación de oficinas en determinadas localidades. “He llegado a la conclusión de que en León estamos trabajando con las leyes de 1188, cosa que no ocurre con otras instituciones públicas de este país”, lamentaba.