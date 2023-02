La música y el arte inspiraron al diseñador

La firma burgalesa Guillermo Décimo es una de las nueve seleccionadas para participar el próximo 19 de febrero en la vigésimo primera edición del certamen de moda Mercedes-Benz Fashion Talent. Tras esta firma está Guillermo Díez, un joven burgalés de 27 años cuya afición por la moda empezó siendo muy pequeño, y que recibe influencias de la música clásica y el arte, gracias a que se crio en una familia de artistas.

“Desde muy pequeño la moda ha sido mi única afición. Todo ha girado siempre en torno a la moda”, explica Díez. El arte siempre estuvo muy presente en su infancia, de todas las formas posibles. Su madre fue profesora de violonchelo, y él mismo estudió durante tres clarinete y tocó el piano, por lo que gran parte de sus inspiración surgen en la música clásica, y se aprecia en sus diseños.

La pintura, a través de su padre, también está presente en sus obras, y de hecho su pasión por el diseño comenzó cuando de pequeño dibujaba a las princesas de las películas de Disney. Posteriormente empezó a diseñar sus propios disfraces y los de sus amigas para Carnaval, hasta que se dio cuenta de que quería dedicarse a esto de una forma más profesional.

Para ello estudió Diseño de Moda en la Escuela de Arte y Superior de Diseño (EASD) de Burgos, logrando una Mención Honorífica en su Trabajo de Fin de Estudios (TFE) en 2018. El diseñador recuerda que durante estos cuatro años de estudio, le gustaba viajar a Madrid para asistir al Fashion Week porque era allí donde “se movía todo lo relacionado con la moda.

Completó su formación junto a Ulises Mérida (2017) y Ana Locking (2019), además de su introducción en las pasarelas desfilando en la semana de la moda de Castilla y León (2019/2022) . Tras años de ver los desfiles, Díez se presentó al certamen Mercedes-Benz Fashion Talent de la pasarela Allianza EGO, que se desarrolla durante el último día de la Semana de la Moda de Madrid. La firma Guillermo Décimo desfilará el próximo fin de semana por tercera y última vez en este certamen. Las dos veces anteriores presentó las colecciones ‘Queen of the Night’ y ‘The Sleeping Dreamer’ y esta vez lo hará con ‘Espectacular, Espectacular!’.

Visibilidad

El burgalés reconoce la importancia que han tenido estos desfiles para su firma, ya que le ha dado una gran visibilidad. “El primer desfile fue un boom, pero todavía la gente no sabe de dónde sales o qué haces. Estos años han sido el proceso de conocerme en redes sociales, viendo las colecciones y ha hecho que mi nombre salga en muchos más sitios y puedan reconocer más lo que hago”, apunta.

De hecho, se ha podido ver a rostros muy conocidos de la televisión llevando algunos de sus diseños, como la presentadora Cristina Pedroche, la actriz Emma Suárez o la representante de España en Eurovisión 2022, Chanel. Díez afirma estar “muy contento” con la visibilidad que le han dado los desfiles, así como el ‘showroom’ de Madrid donde tiene varios de sus diseños.

“Esto ha hecho que muchos estilistas y ‘celebrities’ conozcan la ropa en primera persona y se la pongan en diferentes eventos. Es un ciclo que se retroalimenta y me ayuda mucho”, indica. La parte que no se ve y que l considera también muy importante son los encargos que recibe de personas quizá no tan conocidas, pero que apuestan por sus diseños y le ayuda a seguir creando.

Por el momento, él es el único que se encarga de todo en la firma, especialmente de la parte de confección, que reconoce que es lo que más disfruta haciendo. “Algún día espero poder seguir creciendo, ampliar la marca y tener a gente que me ayude, pero la parte de confección la realizo yo, desde el patronaje y el diseño”, señala, aunque a la hora de preparar los desfiles cuenta con la ayuda de amigos y conocidos.

Díez define su estilo como “clásico”, aunque también parte del “clasicismo”, la idea de “romantizar el pasado”, aunque siempre intenta introducir pinceladas “más contemporáneas, frescas y juveniles”, con toques “más irreverentes y sexys”. El nombre de la firma bebe mucho de esto. “Las princesas, los cuentos de hadas son un poco todo lo que me inspira y de donde salen mis colecciones”, completa.

Materiales con mucho brillo, las lentejuelas, el encaje o el satén son estilos que predominan en sus diseños, que suelen tener una estética “muy lujosa y de fiesta”. Díez afirma que para él es muy importante la sostenibilidad, y por ello muchos de sus diseños están hechos de retales o telas y materiales reutilizados. “Hay muchas cosas que si te las explican ves que proceden de la reutilización. Es una moda sostenible y consciente. No es hacer por hacer, sino hacer poquito y bien”, añade.

Una colección ‘espectacular’ de fin de fiesta

Guillermo Décimo cerrará su etapa en la pasarela de la moda emergente con la colección ‘Espectacular, espectacular!’, que será una combinación de la París más bohemia, el cine de Hollywood y las fiestas de Madrid. “Va a ser una colección súper festiva, un fin de fiesta por todo lo alto. Cierra un ciclo de tres desfiles y quería hacer algo muy de noche, con mucho vestido de fiesta, brillo, plumas, lentejuelas, colores brillantes”, explica. Además, la puesta en escena contará con música que va desde lo clásico a canciones más discotequeras. La marca seleccionada por el jurado tendrá la oportunidad de desfilar en una de las pasarelas internacionales de Mercedes-Benz.