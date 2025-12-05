AEMET activa la alerta por fuertes nevadas estas zonas de Castilla y León

Se acerca uno de los puentes más largos del año, el de la Constitución. Y muchos conductores preparan sus maletas, que en esta ocasión van a tener que ir acompañadas de ruedas de invierno o cadenas, sobre todo los que circulen por la Cordillera Cantábrica. Y es que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta amarilla por fuertes nevadas este viernes 5 de diciembre.

Además prevé cielos nubosos con precipitaciones débiles dispersas, más frecuentes en zonas de montaña del norte y este, dónde pueden ser localmente moderadas. La cota de nieve en la Comunidad se sitúa en 1300-1400 metros a primeras horas, subiendo progresivamente.

La AEMET también anuncia brumas y bancos de niebla, más probables en cotas altas, y no se descarta alguna helada débil en montaña. Viento del oeste y suroeste, flojo a moderado con alguna racha fuerte.

Además, las temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso, y máximas en ligero o moderado ascenso, más acusado en zonas de la mitad sur y extremo noroccidental. En las ciudades las mínimas se sitúan entre los cuatro grados de Ávila, Burgos, León, Palencia, Segovia y Soria; los seis de Salamanca y Valladolid; y los siete grados de Zamora.

Las temperaturas máximas de las capitales de provincia de Castilla y León, por su parte, oscilarán entre los 10 grados de León y Soria; los 11 de Burgos y Segovia; los 12 de Ávila y Palencia; los 13 de Valladolid; y los 14 grados de Salamanca y Zamora.