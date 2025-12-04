La Junta ampliará ‘Zamora Norte’ ante la fuerte demanda empresarial y elevará a 18 millones de euros la inversión en el polígono

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el alcalde de Monfarracinos, Manuel Martín, han suscrito un protocolo para la ampliación del polígono industrial 'Zamora Norte' con 48 hectáreas contiguas más, de tal manera que este enclave pasará a tener una superficie total de más de 140 hectáreas, con un 80 % destinado a uso industrial.

Fernández Mañueco ha subrayado que esta ampliación constituye una nueva apuesta de la Junta de Castilla y León por el desarrollo industrial de la zona, al dotar a este enclave de más hectáreas de suelo de calidad para atraer nuevos proyectos empresariales y favorecer la creación de empleo estable y de calidad. Para ello, el Ejecutivo autonómico destinará cerca de 7 millones de euros al nuevo sector, elevando así a más de 18 millones la inversión total en el polígono.

Esta ampliación responde al dinamismo creciente que está experimentando 'Zamora Norte' desde la aprobación el año pasado del Plan Regional de Ámbito Territorial para su desarrollo, instrumento que permitió poner en marcha en Monfarracinos este polígono industrial verde y sostenible con una extensión inicial de 90 hectáreas. Las obras de urbanización avanzan a buen ritmo y más del 80 % de la superficie neta industrial está ya reservada, una muestra del interés que está generando este enclave.

Desde entonces, han confirmado su implantación varias empresas vinculadas a las energías renovables y a centros de tratamiento de datos, con proyectos que superan los 3.000 millones de inversión y prevén generar más de 300 empleos. Fernández Mañueco ha destacado que este compromiso empresarial refleja el atractivo de Zamora y del conjunto de Castilla y León para captar iniciativas empresariales modernas, dentro de sectores con futuro, y generar empleo de calidad.

El presidente de la Junta ha explicado que el polígono 'Zamora Norte' constituye un emplazamiento estratégico y está dotado de servicios de vanguardia, tecnologías de última generación, acceso directo a energías renovables limpias y asequibles y suelo bonificado a bajo precio, características que lo convierten en un entorno idóneo para el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales.

Este proyecto es un ejemplo de la ambiciosa política de suelo industrial que desarrolla el Gobierno de Castilla y León para ofrecer espacios de calidad y competitivos con el objetivo de que las empresas puedan instalarse y generar empleo. La Junta impulsa actualmente enclaves industriales en todas las provincias, que suman una superficie total de 1.400 hectáreas, con suelo de calidad y accesible para ponerlo a disposición de empresas e inversores, además de otras medidas como apoyos a la innovación o la internacionalización.

Finalmente, Fernández Mañueco ha señalado que el Ejecutivo autonómico apoya a todas las empresas que quieran crecer, invertir o instalarse en Castilla y León, y ha recordado que los proyectos previstos necesitan que la nueva planificación energética del Gobierno de España garantice ese suministro, imprescindible para impulsar el desarrollo industrial y el empleo en la Comunidad.