La Junta refuerza su apuesta por el transporte público gratuito

La Junta consolida su apuesta por el transporte público de carretera a través de la tarjeta "Buscyl" y lo hace con una inversión de 22,6 millones de euros destinada a los concesionarios del transporte público regular por carretera, un total de 110 con el fin de sufragar los déficit de explotación y la minoración de ingresos derivada de las bonificaciones y gratuidades aplicadas entre el 1 de septiembre de 2025 hasta el 31 de enero de 2026.

El consejero portavoz, Carlos Fernández Carriedo, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha destacado que "Buscyl" ha resultado ser una medida útil para el ciudadanos y prueba de ello son los datos de viajeros, que hasta el 1 de diciembre superaban los tres millones de viajes en las 2.610 rutas de la comunidad y se han alcanzado los 555.000 usuarios con la tarjeta QR. Hay que recordar que el 63 por ciento de las rutas vienen registrando menos de 5.000 viajeros al año, lo que implica que más del 90 por ciento san deficitarias.

En relación a Economía y Hacienda, se destina un millón de euros para crear un Centro de Transferencia del Conocimiento en el marco del futuro Programa Territorial de Fomento de Segovia y se autoriza una subvención de más de 100.000 euros a Cesefor para facilitar la transferencia de tecnología e innovación empresarial para potenciar la competitividad de las empresas de la región. Además, se invertirán 6,8 millones en el programa Montel que financia la contratación e desempleados para labores de gestión forestal y cuidado del medio ambiente.

En Medio Ambiente se ha dado luz verde a la construcción de dos puntos limpios en Grijota (Palencia) y Ciudad Rodrigo (Salamanca) con una inversión que alcanza los 900.000 euros, misma cantidad destinada a la mejora y naturalización de los accesos al Parque Empresarial del medio Ambiente de Garray en Soria.

En cuanto a Sanidad, se destinan cerca de 25 millones para la contratación del seguro de responsabilidad civil y patrimonial del personal de Sacyl, adquiere 2.050 nuevos ordenadores para los centros de la Gerencia Regional de Salud, y se autoriza una inversión superior al medio millón de euros para la reforma del área de Psiquiatría en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles en Ávila, mientras que el Hospital Río Hortega de Valladolid contará con un nuevo secuenciador de última generación.

Ya en el ámbito cultural, se apoya con 580.000 euros a las salas y complejos de exhibición cinematográfica de Castilla y León; se declara Bien de Interés Cultura con categoría de monumento al Puente de Simancas en Valladolid.