La Aemet pone sobre aviso a Castilla y León ante lo que viene este fin de semana

Tras unas jornadas de inestabilidad atmosférica con tormentas y un vaivén de temperaturas en toda España, parece que esta parte final del mes de mayo el sol brillará en todo lo alto y el calor será el protagonista.

Sobre todo a partir del sábado, en el que un calor más típico del verano se instalará de golpe con máximas por encima de los 30 grados en muchas zonas del país y también de Castilla y León.

Y es que a partir del fin de semana, los valores "subirán de forma clara", especialmente el sábado, según apuntan desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en toda España, con temperaturas de más de 26 grados en puntos de las provincias de Zamora y Salamanca.

El domingo será aún más caluroso con los termómetros disparados llegando a los 29 grados en puntos de la provincia de Valladolid, pero también de Zamora, mientras que en el resto de la comunidad las máximas no bajarán de los 23 grados y con mínimas que podrian ser de hasta 12 grados en Zamora y Segovia.

No será hasta el lunes cuando se puedan suavizar algo las temperaturas.

Pero mientras llega el fin de semana, este jueves y mañana viernes el avance de una vaguada propiciará un tiempo algo inestable y temperaturas algo más bajas, sobre todo en el norte de Castilla y León.

La predicción de la Aemet habla de que el día amanecerá con el cielo nuboso en el nordeste y extremo norte, con probabilidad de precipitaciones débiles ocasionales, más seguras en el extremo nordeste, en el resto poco nuboso con nubes altas y con nubosidad de evolución, preferentemente en zonas de montana. No se descatan bancos de niebla matinales en el norte.

Las temperaturas mínimas con pocos cambios, con 6 grados en León marcando la más baja, y máximas en descenso, con apenas 16 grados en Burgos de máxima aunque en Zamora y Salamanca se podrá llegar a los 24 grados durante las horas centrales del día.

El viento soplará del norte y del nordeste, y serán de flojos a moderados.

Se esperan lluvias por el norte de la provincia de Burgos hasta la hora de comer en municipios como Medina de Pomar, Espinosa de los Monteros, Soncillo, Pradoluengo, Sedano o Villasana de Mena.