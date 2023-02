Alicia García echa en cara a Sánchez el contrato de 31 trenes que no caben por los túneles de Asturias y Cantabria

La portavoz de Derechos Sociales del Grupo Popular, Alicia García, ha denunciado al Gobierno de Pedro Sánchez, por contar con el peor Ministerio de Fomento de la Historia tras haber contratado 31 trenes que no caben por los túneles de Asturias y Cantabria, y ha denunciado que frente a la justificación del Gobierno de que el error no costará dinero, este proyecto está financiado con fondos europeos "cuyo compromiso de finalización es el 31 de diciembre del 2024" y que no se van a cumplir los plazos de ejecución "con el riesgo de perder la financiación".

"Como usted no va a dimitir porque prefiere ser la burla de los españoles, cese a quien era la presidenta de Adif, que hoy es sus secretaria de Estado y lo ha ocultado durante dos años", acusaba García.

También denunciaba que la realidad es que el Ministerio el que quiere desmantelar el ferrocarril en España "y el resultado de la incompetencia de un Gobierno que solo se ceba con los ciudadanos" y lamentaba que la ministra se encuentre en un túnel de "desconocimiento e incapacidad, que acumula ministros que no asumen responsabilidades ni errores" y del que no le van a sacar el presidente de Cantabria ni el de Asturias.

Asimismo acusaba a la ministra de Transportes de ser incapaz de recuperar la frecuencia de los trenes previa a la pandemia, "pero es capaz de contratar trenes que no caben por los túneles. Lo sucedido no es una broma, es una chapuza del sanchismo y compañía", y recordaba que, en ciudades como Ávila, de donde es ella, en cinco años de gobierno no han dejado de eliminar "frecuencias y cerrado estaciones" y le pide que se reúna con la Mesa del Ferrocarril, invierta, compre trenes y si lo hace, "los mida bien", concluía.