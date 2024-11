Los alumnos de 2º de ESO de Castilla y León son los cuartos mejor preparados en competencia digital en España, con la misma nota que Finlandia

Los alumnos de 2ª de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de Castilla y León son los cuartos mejor preparados en competencias y destrezas digitales, que incluyen utilizar hojas de cálculo, organizar archivos y editar documentos, con un índice de 507 puntos, la misma que un país como Finlandia y 12 por encima de la media nacional, que se instala en 495. La Comunidad fue la que mejor puntuación obtuvo en PISA, cuya última edición se centró en las competencias en matemáticas y ciencias.

Así lo establece el estudio ICILS, realizado por la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA), que tuvo lugar entre abril y mayo de 2023, y ha evaluado la competencia digital del alumnado de 2º de la ESO en 508 centros de todo el territorio nacional, con una muestra de unos 11.800 estudiantes y más de 6.200 docentes. Este informe detalla que es Cataluña la autonomía con mejor rendimiento en competencia digital, con 518 puntos, seguida de Madrid, con 514, y Asturias, con 512, las tres que se encuentran por encima de Castilla y León. En el extremo contrario, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con 421 y 432, respectivamente, además de Comunidad Valenciana (472) y Andalucía (477), las únicas que están por debajo de la media nacional y de la Unión Europea, que es de 493.

Tal y como establece el estudio, Castilla y León, al igual que España, está en el nivel 2, es decir, el tramo en el que el límite de puntuación oscila entre los 492 y 576. En este sentido, la tabla descriptiva establece para este rango que “los estudiantes que trabajan en este nivel usan ordenadores para completar tareas básicas y explícitas de recopilación y gestión de información; localizan información explícita en determinadas fuentes digitales; realizan ediciones básicas y añaden contenido a productos de información existentes en respuesta a instrucciones específicas”. También, “crean productos de información simples que reflejan convenciones estándar de diseño y maquetación” y “muestran una comprensión de las estrategias de protección de datos personales y reconocen las implicaciones de que su información personal sea públicamente accesible”. Ninguna de las comunidades españoles se sitúa en niveles superiores al 2.

Si se pone el foco en el nivel de rendimiento del alumnado en este tipo de competencias, el análisis constata que el 37 por ciento de los escolares de 2º de ESO de Castilla y León tienen un nivel insuficiente en esta materia, frente al 44,4 por ciento de España. El grueso de los alumnos se encuentra en nivel medio, con un 47,3 por ciento (40 por ciento en el conjunto nacional), mientras que un 15,4 está en alto, ligeramente superior a España (14,9). Sin embargo, cuenta con un nivel excelente el 0,3 por ciento de los escolares, frente al 0,7 del medio nacional.

Diferencias marcadas

El estudio establece también diversas diferencias en competencias digitales. Así, si se observa por género, esta es mayor y significativa a favor de las chicas en casi todas las comunidades. En Castilla y León, esa diferencia alcanza los 20 puntos, muy similar a los 19 de la media nacional y a países como Azerbaiyán y Letonia. La más alta la presentan Cataluña, con 25 puntos, y Cantabria, con 23, frente a los 10 de Andalucía.

Por otro lado, se aprecia que la diferencia por nivel socioeconómico es alta y significativa en todos los casos hacia el alumnado favorecido. Las mayores diferencias se dan en Cataluña (77 puntos) y en Cantabria (76 puntos), dos y tres puntos por debajo del promedio UE (77) y por encima de la media nacional (69). La menor diferencia en rendimiento en competencia digital por nivel socioeconómico se da en el Principado de Asturias (57 puntos), seguido de Castilla y León y Canarias, ambas con 58, como Italia, Eslovenia e Italia.

La última de las disparidades se establece entre alumnos nativos e inmigrantes, parámetro en el que Castilla y León figura como una de las que cuentan con menos brecha entre ambos, con 23 puntos, similar a estados como República Checa y Croacia. Es la segunda más baja del panorama nacional, solo por encima de los 22 de Asturias y Cantabria, seis por debajo de la media nacional y de la UE (28 en ambos casos), y 20 puntos menos que Cataluña (43), que encabeza este ránking.

Medios en casa

El análisis de ICILS remarca otros aspectos como el porcentaje de alumnado con conexión de calidad a internet y diferencia en el rendimiento con quienes no lo tienen o es lenta. En este caso, el 64,9 por ciento de los escolares de 2ª de ESO de Castilla y León cuentan con estos medios, frente al 63,2 de media nacional. Al respecto, el rendimiento es 14 puntos mejor para quienes cuentan con conexión que los que no, una brecha que alcanza los 22 en España.

Además, el 64 por ciento de los alumnos cuenta con al menos dos ordenadores en casa, cuatro puntos menos que la media nacional y casi diez por debajo de la UE. Lidera este parámetro Cataluña, donde ocho de cada diez cuenta con dos o más computadoras.

También, el 56,6 por ciento tiene acceso a ordenador para realizar las tareas escolares, el mismo porcentaje que en España. Sin embargo, la diferencia de rendimiento entre quienes se aprovechan de esa circunstancia y los que no es de 22 puntos en la Comunidad, una de las más bajas, y de 34 en España. Por otro lado, casi cuatro de cada diez alumnos de Castilla y León declara no tener limitación parental de tiempos de pantalla en días lectivos (41,5 por ciento en España y 59,4 en la UE), porcentaje que crece al 68,6 por ciento en no lectivos (68,4 y 75,1 por ciento, respectivamente).

Tareas TIC

Por último, el estudio profundiza en las tareas que cada alumno realiza con los medios TIC de los que dispone. Así, el 61,8 por ciento asegura que aprende, de forma moderada o en gran medida, a organizar archivos, un porcentaje que en España sube hasta el 64,5 por ciento. Casi siete de cada diez (69 por ciento) declara que sabe editar y formatear documentos (74,5 por ciento en España); y un 54,1, editar archivos multimedia (52,3 por ciento de media nacional).

Igualmente, un 53,5 por ciento admite conoce cómo se calcula con hojas de cálculo (53,6 de media nacional); un 33,8 por ciento dice saber programar con editores visuales (frente al 40,8 por ciento de España); y una quinta parte (24,6 por ciento), que tiene conocimientos para programar en lenguajes basados en texto (27,4 en el conjunto nacional).