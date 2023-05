Añada "excelente" por sexta vez en la historia de la DO León

Los vinos de la añada 2022 de la Denominación de Origen León lograron hoy la calificación de ‘excelente’ por sexto año en su historia, según la valoración del comité calificador integrado por directores técnicos de otras denominaciones de origen, sumilleres, viticultores, representantes de la hostelería y periodistas especializados.

Esta calificación supone obtener por sexta vez el más alto reconocimiento a la calidad de los blancos, rosados y tintos de una vendimia que “gran calidad y apenas 3,1 millones de kilos de uva”, según resaltó el presidente de la DO, Rafael Blanco.

El comité de calificación lo constituyeron once catadores, que fueron el director técnico de la DO Rioja, Pablo Franco; la directora técnica de la DO Bierzo, Carmen Gómez; el director técnico de la DO Ribera del Duero, Álex González; la sumiller y actual campeona provincial, Mónica González; la sumiller del restaurante Pablo, Lidia Martín; el sumiller y hostelero de la Bodega Regia, Marcos Vidal, el enólogo Francis Giganto; el presidente de la Asociación Provincial de Hostelería, Óscar García; el presidente de la Asociación Leonesa de Gastronomía, Pepe Cañedo; la joven vitivinicultora de la DO León, Sara González, y y el periodista multimedia especializado en la crítica vinícola y gastronómica, Javier Pérez Andrés, que actuó como presidente.

El comité tomó como referencia para la evaluación de la cosecha tres vinos blancos elaborados con uva de la variedad Albarín y cuatro rosados y tres tintos, ninguno de ellos con paso por madera, de Prieto Picudo. “Se han catado diez vinos, uno de cada bodega y entre ellos se encontraron los vinos genéricos que utilizamos para las actividades divulgativas de la DO e incluso vinos de cooperativa”, detalló Rafa Blanco, quien aseguró que se trató de “un gesto de valentía pero también de honradez y confianza en el producto”.

“Estábamos indefinidos entre el muy buena y el excelente”, reconoció el presidente de la DO León, quien apuntó que la añada 2022 se caracterizó fundamentalmente por “un ciclo vegetativo muy regular, una vendimia escalonada pero más concentrada que nunca y una uva en perfecto estado sanitario”. Para Blanco, en el caso de la variedad de Albarín, este año son “excelentes y extraordinarios”, mientras que “el tinto mantiene carácter” y los rosados “están espectaculares”.

El director técnico de la DO Rioja, Pablo Franco, fue el encargado de hablar sobre la “variedad reina”, el Albarín, en una cosecha “muy tensa desde el cultivo”, marcada por “un verano muy cálido y con ausencia de agua” aunque “las lluvias de septiembre ayudaron a que esta variedad haya tenido una personalidad extraordinaria” en una variedad de vinos “con mucha personalidad” y en la que destaca “con brillantez” la parte aromática en “vinos muy frescos y muy dóciles a la hora de beber”.

“Alucinado y muy sorprendido” se mostró Álex González, el director técnico de la DO Ribera del Duero, por los vinos tintos, consciente de que el tinto joven del Prieto Picudo es “la elaboración más compleja de la variedad”. Para González, los vinos catados hoy fueron “excelentes” y le permitieron comprobar que “el germen que se sembró hace años para entender cómo entender la variedad se está empezando a plasmar con cuidado en la elaboración”, lo que permite que “expresen todo el potencial, la variedad aromática y el equilibrio perfecto en la boca que ofrece la variedad”.

Finalmente, sobre los vinos rosados de la DO León, la directora técnica de la DO Bierzo, Carmen Gómez, afirmó que se trata de “unos vinos fantásticos que se deben consumir y que despuntan y son diferentes a los de otras regiones”, al tiempo que consideró “justa” la calificación de la añada 2022 y animó a la gente “a consumirlo” porque “es muy adecuado para todas las ocasiones” y “muy especialmente en verano”, al ser “muy frescos y agradables”.