El PP apuesta por el territorio frente «a los ataques de Sánchez»

«La fuerza del Partido Popular (PP) está en el territorio, y las personas son el eje de nuestras políticas, vivan donde vivan». Así de contundente se mostró el secretario general del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez, en el acto de inauguración de las jornadas «Diputaciones, cabildos y consells: por un futuro en igualdad», que se celebra hasta hoy en el Lienzo Norte de Ávila, con la presencia de cerca de 350 diputados provinciales del PP de toda España.

En este sentido, añadió que «la capacidad y la eficacia en la gestión es lo que más nos importa en nuestras políticas». El dirigente popular aseguró también que «cuando los ciudadanos quieren que les vaya mejor recurren al Partido Popular, y así lo hemos demostrado».

Vázquez también puso de relieve que «en estos momentos de polarización política es más necesario que nunca fortalecer a las administraciones intermedias como las diputaciones», y animó a los presentes a «trabajar desde nuestros puestos para fortalecer a las diputaciones provinciales ante este ataque a la cohesión territorial que estamos sufriendo por parte del Gobierno de Pedro Sánchez».

En el acto inaugural, al que también asistieron el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; la secretaria general del PP, Cuca Gamarra; y el coordinador general de la formación, Elías Bendodo; intervino el presidente popular de Ávila, Carlos García, quien resaltó que el PP es un «partido nacido del medio rural y el que mejor defiende a ganaderos y agricultores» y puso de relieve su «fuerza local».

En este sentido, García indicó que «es un día importante en la historia de nuestro partido que sirve para que las entidades que más defienden la unidad territorial puedan alzar su voz», y aprovechó su intervención para enumerar algunos de las reivindicaciones principales de las diputaciones, como las de una mejora en la financiación, «ya que la actual no se mantiene», y la de una reforma de las competencias para no asumir las impropias.

“En la cuestión de la financiación vamos tarde”, aseguró, “y si no se actúa pronto nuestro país será un desierto demográfico”, añadió Carlos García. El presidente provincial del PP defendió “a los agricultores y ganaderos”, afeando “la actitud del Gobierno de Pedro Sánchez que con los que vienen a romper la unidad de España tiene contemplación, pero apalea a los que nos dan de comer”.

Por último, La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, aseguró hoy en Ávila que “las diputaciones provinciales son el mejor ejemplo de la buena política” y defendió la labor de estas administraciones.

Sobre el papel de las diputaciones, la dirigente popular destacó que sirven para “vertebrar nuestro país, y eso es más importante ahora que nunca porque estamos viviendo una subasta a la que somete Sánchez a nuestro país para mantenerse en el poder. Y los que estamos aquí queremos reivindicar todo lo contrario, que es lo que se hace en la política local, y es lo que tenemos que proyectar hacia la política nacional”.

“Las diputaciones provinciales son el mejor ejemplo de la buena política porque se demuestra que cuando unimos esfuerzos, somos más fuertes y eso es el objetivo final de las diputaciones. Cuando unimos recursos lo que conseguimos no es sumar, sino multiplicar, y eso es lo que hacen las diputaciones, trabajando coordinados para lograr eficacia y eficiencia”, insistió la secretaria general de los populares.

Gamarra aseguró que son “los ayuntamientos y las diputaciones los que permiten a los españoles tener una política cercana que se ocupe de los problemas reales” y puso en valor la figura del “concejal de pueblo, en una semana en la que el presidente del Gobierno hacía una referencia despectiva a ser concejal de pueblo, y aquí estamos muy orgullosos los que somos concejales de pueblo y los que creemos que lo mejor de la política está en ser concejal de pueblo. Ojalá lo hubiera sido él, porque si lo hubiera sido, posiblemente otro gallo nos cantaría a los españoles, pero como no lo ha sido, le falta lo más básico y más importante de la política, que son los principios, los valores y el compromiso, que sí los tienen los concejales de pueblo”.

Además, Cuca Gamarra ensalzó el “compromiso del PP con la igualdad de los españoles, que tienen que saber que si Sánchez ha renunciado a la igualdad para mantenerse en el poder, hay otra política, que es la del PP, que ha renunciado a gobernar España por defender la igualdad entre todos los españoles, y esta es nuestra fortaleza y lo que tenemos que reivindicar”.

Gamarra recordó que “el PP gobierna para más del 70 por ciento de los españoles. Aquí hay 27 presidentes de diputaciones, y os pido que no estéis quietos ni callados, porque sois la garantía de la igualdad y tenéis sobre vuestras espaldas aún más responsabilidad al hacer que la esperanza en la política de nuestro país no se pierda”.

La dirigente popular agregó que “los españoles tenemos un Gobierno por debajo de lo que nos merecemos, pero hay otra política con los gobiernos provinciales o autonómicos que nos van a permitir hacer política volcada en los ciudadanos, trabajando para los que nos han votado y para los que no, porque yo no he escuchado a un presidente de diputación, un diputado, un alcalde o un concejal decir que haya venido a levantar muros y a gobernar sólo para los que me han votado y el resto, además, voy a ir contra ellos, y eso es lo que hace el Gobierno de Sánchez”, informa Ical.