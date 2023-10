Arroyo prepara su II Carrera Inclusiva por la Lesión Medular

Aspaym Castilla y León y el Ayuntamiento presenta la II Carrera Inclusiva por la Lesión Medular con el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda y la colaboración del Club de Senderismo La Senda de Arroyo, que se celebrará el 22 de octubre.

Se trata de un evento deportivo organizado con criterios de accesibilidad universal con el fin de que todas las personas puedan participar en igualdad de condiciones. Para ello, la entidad pondrá apoyos para las personas con discapacidad que lo soliciten durante el proceso de inscripción.

La presentación ha tenido lugar hoy en el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda con el alcalde, Sarbelio Fernández, el director ejecutivo de ASPAYM Castilla y León, Francisco Sardón, y el presidente de La Senda de Arroyo, Sebastián Nogales.

Sardón ha destacado que esta carrera pretende incidir en la importancia de organizar actividades inclusivas de ocio y deporte para que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de participar en igualdad de condiciones. De hecho, ha recordado que se trata de uno de los pocos eventos de nuestra Comunidad de estas características.

Asimismo, ha apuntado que los beneficios de esta edición irán destinados a la organización de actividades y a proporcionar tratamientos a menores con discapacidad. Un paso más en el objetivo de la entidad que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

“Durante la primera edición vivimos una experiencia muy bonita porque participaron más de 400 personas con y sin discapacidad de todas las edades. Disfrutamos de un día muy agradable donde se unían solidaridad y deporte", ha recordado.

Por su parte, el alcalde, Sarbelio Fernández, ha agradecido a ASPAYM Castilla y León que haya contado un año más con Arroyo como escenario de su carrera solidaria y a La Senda de Arroyo por poner su experiencia y buen hacer al servicio de la asociación. En la misma línea ha destacado los 25 años de compromiso de ASPAYM CyL y su trabajo en apoyo del proyecto de vida y la defensa de la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.

En esta carrera habrá tres categorías para adultos: dos carreras de 10 y 5 km con un precio de 8 euros y marcha de 5 km con un recorrido accesible para personas con movilidad reducida y andarines por 5 euros. Además, habrá otras tres categorías infantiles gratuitas para menores entre 3 y 12 años. Al finalizar la carrera habrá sorteo con los regalos aportados por los colaboradores.

Las inscripciones se pueden realizar hasta el próximo 19 de octubre de forma online en www.carrera.aspaymcyl.org y www.runvasport.es y de forma presencial en la sede de ASPAYM CyL en Valladolid (C/ Treviño 74), Unidad de Rehabilitación Neurológica (C/ Severo Ochoa 33, Simancas) e Impulsa Igualdad (C/ de la Hipica, 9). Los dorsales y camisetas se recogerán en el exterior de la Casa de la Música y el Teatro el día 22 de octubre de 9:15h a 10:30h.