La Atención Primaria cita este verano en menos de 48 horas

La demora media para conseguir cita en Atención Primaria en Castilla y León se sitúa en una media de 1,9 días, a pesar de la presión asistencial del verano, la escasez de sustituciones y la falta de profesionales disponibles en las bolsas de empleo.

Así lo desvela el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, durante «Los desayunos de Ical», donde reconoce que el sistema atraviesa «momentos complicados», que se agudizan en verano, cuando se incrementa notablemente la población en los pueblos y, por tanto, la demanda de atención. Aun así, destaca que el objetivo de garantizar una demora máxima de 48 horas se cumple en la mayoría de los centros.

Si bien, advierte que esto no implica que no existan tensiones, en especial en centros urbanos con más presión y en zonas donde la falta de sustituciones obliga a reorganizar la asistencia con acumulaciones o consultas de rebosamiento.

Ante la falta de profesionales en las bolsas de empleo, la Consejería ha optado por reorganizar los recursos humanos disponibles, y el consejero destaca que en este verano la atención se está garantizando mediante acumulaciones de agenda, consultas de rebosamiento y, en casos extremos, se está recurriendo al traslado a la demanda asistencial al centro de salud más próximo.

«Por ahora no hemos tenido que recurrir al desplazamiento de pacientes, o al menos no se me ha comunicado», señala, para precisar que se está manejando la situación con los recursos disponibles en cada centro.

El consejero recuerda que Castilla y León es una comunidad con la mayor proporción de médicos de Atención Primaria por habitante del país, lo que permite una cierta «capacidad de maniobra» para cubrir eventualidades como bajas, vacaciones o picos de actividad. Aun así, reconoce que la situación no permite «autocomplacencias» y que siguen trabajando en fórmulas como el autoconcierto, para reducir las demoras.

Respecto a la lista de espera quirúrgica, a fecha de 30 de junio refleja una reducción del 57,5 por ciento en la demora media para operarse respecto al inicio de legislatura. La espera media estructural para acceder a una intervención en los hospitales públicos se sitúa en 80 días, frente a los 139 días registrados en marzo de 2022. El número de pacientes ha bajado a 25.107, lo que supone una reducción de 17.467 personas.

Traumatología (8.319 pacientes) y cirugía general y digestiva (4.243) son las especialidades más saturadas.