Ayala reivindica su gestión en el Ayuntamiento de Burgos y reclama una financiación nacional igualitaria para el desarrollo local

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, defendió hoy en el pleno extraordinario para el Debate sobre el Estado de la Ciudad que su Gobierno ofrece un “rumbo claro y ambición” para la capital, y vinculó su acción al impulso de proyectos estructurales, la reducción de deuda municipal y una apuesta decidida por la industria, la cultura y el desarrollo urbano. Durante su intervención, cargó también contra el Gobierno central por su “financiación singular” con Cataluña, a la que consideró perjudicial para Castilla y León y para la prestación de servicios públicos en Burgos.

Al inicio de su discurso, Ayala destacó tres planos, nacional, autonómico y local, y acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de fomentar la “degradación política” y de promover un “cambio bilateral y excluyente del modelo de financiación autonómica”, al margen del resto de comunidades. “Doy mi apoyo como alcaldesa a todas las acciones que el presidente Mañueco quiere iniciar para evitar este trapicheo”, afirmó.

Sobre el contexto autonómico, defendió la gestión del Gobierno de Castilla y León y subrayó su liderazgo en sanidad, educación, atención a la dependencia y creación de empleo. En contraste, lamentó la “inacción” del anterior alcalde socialista en el plano municipal y los “lastres” heredados por su equipo, especialmente en lo relativo a los consorcios del desvío ferroviario y del polígono de Villalonquéjar. Según Ayala, en los dos años de mandato se han amortizado cerca de 75 millones de euros de deuda y el consistorio está renegociando los 130 millones restantes.

Xpande, industria y grandes obras

Entre los proyectos estructurales citó la peatonalización de la calle Santander, enmarcada en el plan Xpande, que prevé transformar el centro histórico con 23.000 metros cuadrados de nuevos espacios peatonales y cambios en el transporte público. “Ya ha comenzado con la demolición del Mercado Norte”, recordó. También mencionó el repliegue de la incineradora en Cortes como ejemplo de “decisión responsable” frente a una iniciativa del anterior equipo de Gobierno.

Ayala repasó además las actuaciones en desarrollo urbano, con una inversión de 41 millones de euros en barrios, asfaltado, urbanización, instalaciones deportivas y red viaria. Anunció la construcción de 20 viviendas para jóvenes en San Cristóbal, el proyecto Distrito Joven Gamonal con fondos europeos y la mejora de accesos en Villatoro y Cortes. En cuanto al abastecimiento, defendió las obras de renovación en la red de saneamiento, la ETAP y la EDAR.

En el ámbito económico, la alcaldesa reivindicó a Burgos como “la capital con mayor renta per cápita de Castilla y León” y anunció la generación de más suelo industrial y la rebaja de su precio para atraer nuevas empresas. Además, situó al hidrógeno verde como una de las grandes oportunidades de desarrollo para la ciudad.

Cultura, ocio y servicios públicos

Ayala enumeró la programación cultural impulsada por el Ayuntamiento, desde eventos como la recolocación del Tribu Festival o la acogida de la Dance World Cup 2025, hasta la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031, gestionada por la entidad municipal ProBurgos. “Por fin, Burgos tiene una herramienta de promoción cultural con objetivos estratégicos”, defendió, adelantando que este organismo asumirá también los planes de industria y talento en la segunda mitad del mandato.

En materia de servicios públicos, señaló la incorporación de 103 empleados municipales desde junio de 2023, la cobertura de 22 plazas de Policía Local y 13 de bomberos, y la mejora en Protección Civil. Anunció también que el Ayuntamiento mantendrá el precio del autobús urbano pese a la retirada de la subvención estatal, y que se reforzará el enfoque de igualdad en las políticas de mujer y el apoyo a asociaciones sociosanitarias como APRESUIC.

La regidora cerró su intervención subrayando que “el Ayuntamiento de Burgos está comprometido con simplificar, agilizar y humanizar la relación con el ciudadano”, y que el balance de los dos primeros años de mandato es “muy positivo”, pese a la ruptura del pacto de Gobierno con Vox, que abandonó el Ejecutivo tras su rechazo a incluir ayudas a entidades de inmigración en los presupuestos de 2025.

Versiones enfrentadas sobre la ruptura del pacto

Las intervenciones del grupo municipal de Vox centraron buena parte del debate político posterior. La portavoz Marta Alegría aseguró que “Vox no se fue del Gobierno municipal, fue expulsado por el PP” y criticó la falta de diálogo en materia cultural. “Nos informan de eventos cuando ya están cerrados”, denunció, y reclamó una mejora en la planificación administrativa de los grandes actos de ciudad.

El edil Ignacio Peña reprochó a la alcaldesa su falta de autocrítica: “Por su discurso, sí que he echado de menos un poco de humildad. No todo ha sido tan idílico”. Por su parte, Fernando Martínez-Acitores sostuvo que la ruptura se produjo cuando el PP no aceptó su propuesta de condicionar las ayudas a ONG a que no se destinasen a actividades ilegales. “Desde entonces, fue imposible seguir. Nos echaron”, afirmó. También mostró su desconfianza hacia el proyecto Xpande: “¿Para qué quieren saber nuestra postura si ya lo van a sacar adelante con su mayoría?”.

El PSOE acusa al PP de apropiarse de proyectos heredados

El portavoz del PSOE y exalcalde, Daniel de la Rosa, abrió su intervención criticando a Ayala por centrar su discurso en “la confrontación con el Gobierno de España” y le acusó de “no haber cumplido ninguno de sus compromisos”. “Ha tardado dos años en convocar este debate porque no tiene nada que contar a la ciudadanía”, reprochó.

De la Rosa recordó que muchos de los proyectos en marcha proceden del mandato anterior, como la remodelación del parque Félix Rodríguez de la Fuente, el centro cívico de Fuentecillas o el propio Mercado Norte. También rechazó la construcción del túnel contemplado en el proyecto Xpande y criticó la falta de consenso con el resto de grupos. “Será otro de esos proyectos que acaban en un cajón”, advirtió.

En relación con la incineradora prevista en el centro de tratamiento de residuos, el portavoz socialista acusó al equipo de Gobierno de “no haber revertido formalmente la autorización” y de carecer de una posición clara. También negó que faltaran debates electorales entre ambos y defendió que el PSOE intentó alcanzar acuerdos en materia presupuestaria. “Le ofrecimos un borrador por escrito, pero usted dijo que era inaceptable”, afirmó.

En su turno final, Ayala respondió que fue el PSOE quien se negó a celebrar un debate oficial antes de las elecciones, y acusó a De la Rosa de “estrangular la línea política de su sucesor”. También reivindicó que el nuevo enfoque de ProBurgos “funciona como una verdadera herramienta de promoción de ciudad” y no como una “agencia de colocación del anterior vicealcalde”.

La sesión extraordinaria, presidida inicialmente por el vicealcalde, Manuel Manso, estuvo marcada por momentos de tensión. Manso tuvo que intervenir en varias ocasiones para pedir orden en el hemiciclo, especialmente durante las intervenciones cruzadas entre los grupos. A lo largo del pleno, la alcaldesa insistió en que su gobierno trabaja con “ambición, responsabilidad y planificación a medio plazo” y subrayó que “Burgos no es una isla” ante las decisiones que afectan al conjunto del país.