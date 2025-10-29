El Ayuntamiento de Salamanca oferta 324 plazas en los Campamentos ‘Salamanca Tech’ para estas navidades

El Ayuntamiento de Salamanca pone en marcha la edición Navidad 2025 de los Campamentos ‘Salamanca Tech’, una iniciativa que combina aprendizaje y diversión para acercar a los escolares al mundo digital y fomentar su interés por la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas (metodología STEAM).

En esta ocasión se ofertan 324 plazas, distribuidas en tres semanas: 22, 23 y 26 de diciembre; 29, 30 de diciembre y 2 de enero; y 5 y 7 de enero. En cada periodo podrán participar 108 escolares (36 por cada ciclo de Educación Primaria). El campamento se desarrollará en el Centro Tormes+ (ubicado en la avenida de Lasalle, 135), en horario de 7:45 a 15:15 horas, con entrada flexible hasta las 9:00 horas y salida entre las 14:00 y las 15:15 horas.

Durante el campamento, los participantes tendrán la oportunidad de experimentar con kits de robótica, diseñar en 3D, construir prototipos robóticos y participar en actividades tecnológicas adaptadas a sus edades. A través de una metodología práctica y dinámica, desarrollarán proyectos que les permitirán resolver retos reales, fomentando su creatividad, trabajo en equipo y habilidades de resolución de problemas.

Con el objetivo de promover vocaciones científico-tecnológicas, el programa ofrece un espacio para el aprendizaje activo mediante el uso de tecnologías de vanguardia, gamificación y trabajo colaborativo, en un entorno educativo y divertido.

Para participar en los Campamentos ‘Salamanca Tech’, los solicitantes deben tener entre 6 y 12 años y que el participante, o uno de sus tutores legales, esté empadronado en Salamanca. En caso de no cubrirse todas las plazas con personas empadronadas, se considerarán aquellas solicitudes en la que al menos uno de los tutores tenga su centro de trabajo en Salamanca.

El proceso de inscripción se puede realizar desde las 9:00 horas de mañana miércoles, 29 de octubre y hasta las 23:00 horas del miércoles, 5 de noviembre, a través de la página web https://www.aytosalamanca.es/w/campamento-de-navidad-salamanca-tech-2025. Una vez finalizado el plazo de solicitudes, se publicará el listado de personas inscritas con un número asignado para realizar, en caso necesario, un sorteo público si el número de solicitudes supera las plazas disponibles. Las personas no seleccionadas formarán parte de una lista de reserva para cubrir posibles vacantes.