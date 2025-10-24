El Ayuntamiento de Valladolid y La Fundación Renault Group España apuestan por la educación en seguridad vial

El Ayuntamiento ha alcanzado un acuerdo con La Fundación Renault Group España, para colaborar en proyectos que estén asociados con la formación en seguridad vial y la prevención de accidentes de tráfico.

Este proyecto se encuentra alineado con uno de los ejes fundamentales tanto del Ayuntamiento como de la Fundación: fomentar la movilidad segura. En este contexto, y dentro de las actuaciones de seguridad y educación vial desarrolladas por el servicio de Policía Municipal de Valladolid, se ha apostado por la renovación del parque infantil de tráfico de Valladolid, una instalación educativa diseñada para enseñar a los niños sobre Seguridad Vial de forma práctica y divertida.

Como ha indicado el alcalde, Jesús Julio Carnero, “desde el Ayuntamiento de Valladolid seguimos comprometidos con la educación en seguridad vial, porque invertir en la formación de nuestros niños y niñas es invertir en una movilidad más segura y responsable para todos.”

La Fundación Renault Group España ha dotado al parque infantil de una flota de karts para que alumnos de los centros educativos de la ciudad puedan acercarse a las instalaciones que la Policía Municipal tiene en la calle Amor de Dios para recibir lecciones de seguridad vial. Más de 1.000 alumnos recibieron formación en Educación Vial en las instalaciones del Parque Infantil de Tráfico el año pasado.

Tanto el propio alcalde, como Ignacio Rodríguez- Solano Prieto, director de la Fundación Renault Group España y Director de Relaciones Institucionales de Renault Group España y Julia González Calleja, jefa de la Policía Municipal de Valladolid, han visitado las instalaciones del parque mientras los agentes de la Policía Municipal, especializados en Educación Vial, han guiado tanto la parte teórica como las prácticas en el circuito, utilizando bicicletas, triciclos y karts adaptados a las edades de los alumnos.

Los alumnos de 5 de primaria del CEIP Miguel Delibes de Valladolid han podido aprender nociones de seguridad vial, circulación y buenas prácticas como peatones, ciclistas o conductores y estrenar la nueva dotación de vehículos con la que cuenta desde hoy el Parque Infantil de Seguridad Vial.