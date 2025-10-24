Valladolid respira cine en una reivindicativa Seminci por Palestina

Valladolid ya bulle y respira cine por los cuatro costados tras darse el pistoletazo de salida ayer a una nueva edición, la número setenta, de su prestigiosa Semana Internacional de Cine (Seminci).

El emblemático Teatro Calderón de la capital vallisoletana acogía la inauguración oficial y la alfombra azul este año frente al verde de ediciones anteriores, y con numerosas personalidades en el palco de autoridades, entre ellas los ministros Ana Redondo y Ernest Urtasun, además de la vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco; el alcalde Jesús Julio Carnero; y el director del festival, José Luis Cienfuegos.

En el exterior, mucha expectación y una concentración de personas que portaban numerosas banderas de Palestina. Además, músicos como el rapero Erik Urano y buena parte de los invitados llevaban puestas chapas en la que se podía leer «Free Palestine», incluido el ministro de Cultura en la solapa de su chaqueta.

Durante la gala, conducida por la periodista Pepa Blanes, se entregaba la Espiga de Honor a a las escuelas de cine ECAM y ESCAC y en la que actuó el artista Niño de Elche, y se proyectaba en primicia el largometraje «Tres Adioses» de Isabel Coixet. encargada de abrir la Sección Oficial del certamen y además a concurso.

Un festival consolidado durante siete décadas dedicado al cine de autor, que en esta edición cuenta con 225 títulos, entre ellos, casi 130 estrenos, y que toma el pulso al mejor cine nacional e internacional del momento.

Además, la Seminci tiene el compromiso del Gobierno de España de cara al futuro, ya que a partir del año que viene recibirá una subvención nominativa o directa sin tener que competir con otros certámenes, al igual que ocurre con festivales tan importantes como el de San Sebastián o Sitges.

Una ayuda que, según confirmaba el ministro Ernest Urtasun su llegada al acto, será de 150.000 euros.