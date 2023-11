El Ayuntamiento de Valladolid inicia los trabajos para eliminar los atascos en la ciudad

El Ayuntamiento de Valladolid, que preside Jesús Julio Carnero, puso en marcha uno de los grandes objetivos de legislatura: la eliminación de los atascos de la ciudad, uno de los principales problemas que sufren en la actualidad los vallisoletanos. El alcalde visitó el inicio de las obras para la supresión de los carriles bus-taxi de López Gómez y de los puentes de Poniente e Isabel la Católica, así como la supresión del carril bici de la avenida de Gijón y su sustitución por otro que arrancará en el puente Mayor y que, de forma segregada por la calle de las Eras, comunicará la avenida de Salamanca con la calle Canal.

Carnero indicó que tras la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de la modificación de la Ordenanza de Movilidad, se pondrán en marcha las actuaciones necesarias “que demanda la ciudad y que no es otra la movilidad de convivencia”. Además, a partir de ahora el uso de los carriles bus-taxi no será exclusivo para estos dos tipos de vehículos y se permitirá de forma inmediata la utilización de las motocicletas. En este sentido, el regidor afirmó que "con las medidas adoptadas no se disminuyen los kms de carril bici, se amplían”, y destacó que “más de 20.000 motociclistas de Valladolid se verán beneficiados con la nueva reordenación del tráfico”.

Defender el Estado de Derecho

Por otra parte, Jesús Julio Carnero señaló, en referencia a la investidura de Pedro Sánchez, que las administraciones locales también deben defender al Estado de derecho y al modelo de convivencia del ataque “frontal” que supone la ley de amnistía que tramita el PSOE en el Congreso.

También confirmó que él y otros concejales populares del Ayuntamiento de Valladolid participarán en una manifestación el próximo sábado en Madrid y adelantó que en breve se presentarán mociones contra las cesiones de Sánchez a los independentistas catalanes.

En este sentido, el alcalde explicó que junto a la amnistía, “nos están emplumando a todos los españoles” la condonación de los 15.000 millones de euros de deuda que arrastra la Generalitat de Cataluña, algo que afecta directamente a los bolsillos de todos los vallisoletanos. A su vez, Carnero también criticó que también se está atacando al principio básico de la división de poderes y aseveró que “hay que seguir luchando con la Constitución en la mano para defender el modelo que convivencia que nos hemos dado los españoles y con el que decidimos tener concordia y, por tanto, libertad”.

Soterramiento

Carnero, además, ante el nuevo Gobierno de España, se mostró convencido de que el próximo equipo que esté al frente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se abra a negociar el soterramiento del ferrocarril, a la vez que recalcó que el Gobierno no puede negarse a la reivindicación de Valladolid que “no pide más que lo se está dando a otras ciudades”.

El regidor argumentó que Valladolid debe tener soterrada la vía para “ganar en igualdad, en justicia,en libertad y en sostenibilidad medioambiental, económica y social”, y aseguró que ése ha sido el deseo expresado en las urnas por los vecinos de la ciudad y a lo que se va a dedicar su equipo de gobierno. “No vamos a cejar en el empeño”, aseveró.

Carnero insistió en que la intención del equipo de Gobierno es la modificación del actual convenio de integración que está vigente para pasar a la integración. Lo único que quiere Valladolid es ser una ciudad “moderna, justa e igualitaria, igual que lo son muchas del territorio nacional, incluidas las ciudades catalanas que disfrutan de un soterramiento ferroviario”, recalcó.

Preguntado por la posibilidad de que el próximo ministro de Transportes mantenga la postura del actual y descarte el soterramiento para Valladolid, Carnero subrayó que se continuará trabajando y luchando por el proyecto, “dado que es lo que nos han demando los vecinos y a ellos nos debemos”.