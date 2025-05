El Ayuntamiento de Valladolid pone a la venta las entradas paras las sesiones de catas de ‘Vino + Tapas’

El Ayuntamiento de Valladolid ha puesto a la venta para las sesiones de catas ‘Vino+ Tapas’, el encuentro en torno al disfrute del vino y la alta gastronomía en miniatura que se celebrará los días 16, 17 y 18 de mayo en Acera de Recoletos con una atractiva programación que tiene como grandes protagonistas a las denominaciones de origen Cigales, León, Ribera del Duero, Toro y Rueda y a las tapas premiadas en los últimos certámenes celebrados en Valladolid. Una cita en la que también se podrá disfrutar de una gran degustación, sesiones de cata, conciertos y de la segunda edición del Encuentro de Podcast de Valladolid.

En primer lugar, Álvaro Ribalta MW, uno de los grandes expertos del panorama internacional, reconocido con la Madame Bollinger Medal y fundador de Massal Selection, ofrecerá el próximo 16 de mayo a las 13.00 horas una exclusiva sesión magistral con un precio de 25 euros. Bajo el nombre ‘Claves para conquistar el mundo’, Ribalta introducirá a los asistentes sobre las técnicas de éxito para triunfar en los mercados exteriores y conectar con el consumidor de interés. Lo hará a través de grandes vinos de bodegas referentes como son Alvar de Dios, Dominio del Águila, Dominio de Atauta, Barco del Corneta, Reta de Marcelo Retamal y Comando G.

Las grandes mujeres del vino de Castilla y León y su determinante influencia en el sector serán las protagonistas de la sesión magistral que ofrecerá Meritxell Falgueras, periodista, sumiller y escritora, más conocida como ‘Wines in the City’. La experta en comunicación digital, colaboradora de diversos medios y autora del popular libro ‘Con vino todo’, ofrecerá una cata premium para conocer la trayectoria de profesionales referentes como Ana Carazo (La Loba), Yolanda y Carolina Viadero (Valduero), Noelia de la Paz (La Osa), María Pinacho (Traslanzas), Carolina Inaraja (Monte la Reina), Clara Concejo (Vega Clara), y Martina Prieto Pariente (Finca La Medina). A través de esta sesión, se podrá conocer su forma de entender el mundo del vino, su experiencia al frente de grandes proyectos o su manera de comunicar y, además, se catarán los vinos que llevan su sello. La cita ‘El universo femenino y la era digital’ tendrá lugar el viernes 16 de mayo, a las 17.00 horas, en la Oficina de Turismo de Acera Recoletos de Valladolid por un precio de 20 euros.

El domingo la sesión de cata corre a cargo de Miguel Ángel Benito, sumiller, formador y asesor que trasladará a los asistentes a un viaje sensorial a través de los vinos que elaboran en la región grandes bodegas y talentos riojanos, coincidiendo con el centenario de esta DO. ‘Castilla y León, paraíso del vino’ es el nombre de una cata en la que se pondrá de manifiesto el potencial y la riqueza de las comarcas productoras castellano y leonesas. Se presentarán los vinos de Teso la Monja (DO Toro), Finca Villacreces (DO Ribera), Tr3mano (DO Ribera) , Marqués de Riscal (DO Rueda), Museum (DO Cigales), La Horra (DO Ribera), Descendientes de J. Palacios (DO Bierzo) y Cruz de Alba (DO Ribera). La cata tendrá un precio de 15 euros y podrá disfrutarse en la Acera de Recoletos a las 13.00 horas.

Todas las catas tienen una capacidad limitada para 40 personas y podrán adquirirse a partir de hoy en www.vinomasvalladolid.

‘Vino+ Tapas’ es una iniciativa del Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Cosquín Rock España, las 5 Denominaciones de Origen de la provincia (Cigales, Toro, León, Rueda, Ribera del Duero y Toro) y las Rutas del Vino, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid, Caja Rural de Zamora, Solán de Cabras y Makro.