Burgos alcanza las 21.470 donaciones en 2023 e inicia el año con casi 400 más que en el mismo periodo del año anterior

Burgos alcanzó en 2023 la cifra de 21.470 donaciones, 790 más que el año anterior, e inicia el 2024 con buenas expectativas el año, al registrar entre el 1 de enero y el 15 de febrero cerca de 400 donaciones más que en el mismo periodo del año anterior. El Hotel Corona de Castilla de Burgos acogió hoy la reunión anual de la Junta Rectora de la Hermandad de Donantes de Sangre de Burgos, donde se analizó el pasado ejercicio y se programaron algunas de las actividades que se llevarán a cabo este año.

El presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre de Burgos, Francisco del Amo, asegura que el pasado 2023 lo terminaron “estupendamente”, superando al año 2022 en donaciones. Una cifra que asegura que es muy importante, dado el índice de población y donaciones que hay en Burgos. En esta línea, destaca que la media en Burgos es de 60 donaciones por cada 1.000 habitantes, cuando la media nacional se sitúa en 33-35 donaciones por cada mil habitantes.

Una buena racha que continúa en el 2024, con 2.945 donaciones registradas entre el 1 de enero y el 15 de febrero, lo que se traduce en 387 donaciones más que en el mismo periodo de 2023, que tuvo 2.558 donaciones. A nivel provincial, el presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre de Burgos señaló que el 40 por ciento de las donaciones que se hacen en Burgos, vienen de la provincia.

“Si ya el año pasado íbamos con unas cifras más que extraordinarias, cruzar 300 más en el primer mes del año, no podemos quejarnos”, afirmó Del Amo, que agradeció a todos los burgaleses su compromiso con las donaciones, y pidió que sigan “comportándose como hasta ahora”.

A preguntas de los medios acerca de los objetivos que se marcan para 2024, el presidente de la Hermandad, recordó que una de sus “asignaturas pendientes” es lograr que la gente joven se anime más a donar. “Me parece muy triste que el índice mayor de donaciones esté en el último tramo, a partir de los 46 años”, dijo.

Del Amo considera que una de las razones que puede llevar a los jóvenes a no atreverse a donar es el “miedo a lo desconocido, al pinchazo”, y les pide que “lo prueben una vez”. “Una vez lo prueban la gran mayoría se da cuenta que el pinchazo no es tanto”, afirmó, aunque recordó que si no lo hacen “no pasa nada”, porque “no todo el mundo tiene la obligación de donar”.

Recordó además que desde hace años, otro de sus grandes objetivos era cruzar la barrera de las 20.000 donaciones al año. Un reto que llevan superando varios años, y que espera que continúe así, para que “no falte sangre a los enfermos”.

De cara a la programación de actividades para este año, Del Amo señaló que tienen programada una donación en el colegio La Salle de la capital burgalesa, y preparan otra en mayo en el colegio Santa María la Nueva y San José Artesano. Asimismo, después de Semana Santa se llevarán a cabo diferentes charlas. En la provincia también organizarán alguna actividad, esta vez en Miranda de Ebro.