La cadena de supermercados que ha abierto las puertas del empleo a jóvenes gitanos

La cadena de supermercados Alcampo ha logrado la inserción laboral de 34 jóvenes gitanos en Castilla y León a lo largo de los últimos cinco años.

Así lo ha desvelado este lunes la Fundación Secretariado Gitano tras el desarrollo de una docena de acciones de colaboración entre esta entidad y la empresa que alternan la formación teórica con la formación práctica en entornos laborales, y a las que han asistido un total de 73 jóvenes menores de entre 18 y 30 años con dificultades para la empleabilidad.

De este modo, Alcampo se consolida como una de las empresas “más comprometidas” en España con la integración laboral de personas gitanas y va camino de convertirse en ese “puente imprescindible” hacia la inserción laboral de este colectivo también en Castilla y León, destacan desde la Fundación.

De todas ellas, las 34 que lograron un contrato de trabajo en los hipermercados o supermercados de Alcampo en Castilla y León, suponen que más del 46,5 por ciento de las personas formadas se han incorporado a un puesto de trabajo en la propia compañía tras las prácticas no laborales.

“Y otros que no se insertan en Alcampo en los primeros meses porque no hay vacantes terminan trabajando en otras empresas de alimentación, lo que evidencia que la formación que se ofrece es de una gran calidad”, destaca la coordinadora de Secretariado Gitano en Burgos, Ana Sedano.

Solo en este último año, siete jóvenes (cinco en Burgos, uno en Salamanca y otro en Valladolid) han sido contratados en tiendas de Alcampo, después de haber participado en una de las cuatro acciones de formación mixta desarrolladas en esas tres provincias, lo que, según ambas entidades, demuestra que “esta colaboración abre puertas y tiende puentes a jóvenes sin formación ni cualificación, o no la suficiente, que necesitan una primera oportunidad laboral”.

Yeison Hernández es una de estos jóvenes gitanos que han encontrado un empleo y, a sus 19 años, filetea una lubina o un gallo con la misma destreza y confianza en sí mismo con la que atiende a los clientes que se acercan a la pescadería del hipermercado de Alcampo en Burgos.

Inició su formación en el programa ‘Aprender Trabajando’ el pasado mes de abril, junto a otros 19 compañeros. Y en solo seis meses, no solo adquirió desde cero las habilidades necesarias para desempeñar un oficio y atender a los clientes, sino que, apenas una semana después de finalizar el curso, firmó su primer contrato de trabajo en el hipermercado de Alcampo en Burgos, al igual que lo hicieron otros cuatro compañeros de formación.

Durante el primer mes reciben del tutor de la fundación formación en competencias transversales, digitales, acercamiento al sector de actividad y las ocupaciones seleccionadas. Del segundo al sexto mes, los participantes realizan tres días a la semana prácticas ‘in situ’ en el centro y los otros dos días restantes acuden a la Fundación Secretariado Gitano para reforzar esas competencias básicas, transversales, digitales, atención al cliente o cumplimiento de normas.

En total 840 horas de formación teórica y práctica porque “no hay nada como aprender trabajando”, comentó Hernández, para quien esta oportunidad laboral le ha permitido ganar en “autoestima y confianza gracias al gran recibimiento y la ayuda del equipo increíble del hipermercado de Burgos”.

Formatéate con garantía

Mientras que para Hernández la experiencia le ha servido para estrenarse en el mundo laboral, para Óscar Liberto Jiménez, a sus 21 años, le ha supuesto, como él mismo define, un “regalo” para su vida.

“Había hecho las prácticas como reponedor y jamás pensé en trabajar como cajero en un supermercado. Cuando me llamaron creía que la iba a liar y ahora, gracias al contrato que me hizo Alcampo hace tres meses en la tienda de la Avenida de Palencia, en Valladolid, donde hice las prácticas, he podido firmar la hipoteca de mi casa”, señaló, con mezcla de orgullo por “todo lo conseguido” y gratitud por la oportunidad laboral que se ha ganado por su disposición, sus ganas de aprender y una filosofía personal. “Aunque tengas un día complicado nunca hay que perder la sonrisa y el tono de voz agradable”, afirmó.

Este vallisoletano, a diferencia de Hernández, participó de mayo a julio de 2024 en un programa que se llama ‘Formatéate con Garantía’, dirigido a jóvenes menores de 30 años inscritos en el sistema de Garantía Juvenil, que no tienen experiencia de formación ocupacional.

“Están más alejados del empleo y de la formación, por lo que es necesario primero identificar cuáles son sus intereses profesionales y después dotarles de las competencias necesarias para acceder al mercado laboral”, detalló Eva Martínez, coordinadora del área de empleo de la Fundación en Valladolid.

Son 300 horas en las que pasan por distintas fases con unos nombres que clarifican su función: ‘Conócete, Actívate, Fórmate y, por último, Empléate’. A través de todas ellas, los participantes logran aprender a gestionar sus emociones, desarrollar sus competencias personales, conocer las competencias técnicas y profesionales de una ocupación o puesto de trabajo y, como colofón, durante 80 horas ponen en práctica lo aprendido a través de prácticas no laborales en la propia empresa.

Con la mirada puesta en el futuro, Alcampo y la Fundación Secretariado Gitano planean seguir estrechando lazos para fomentar la inclusión laboral y ofrecer nuevas oportunidades a través de programas de formación ocupacional. “Esta colaboración demuestra que, cuando alguien confía en ti, todo es posible”, concluyó Yeison Hernández.