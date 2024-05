¿Canícula en pleno mes de mayo en Castilla y León? Estas son las zonas donde se superarán los 30 grados, según la Aemet

La última semana de mayo será más propia del mes de julio que de esta época de primavera avanzada en la que nos encontramos. Como se suele decir por estos lares, en Castilla y León no hay término medio y se pasa del invierno al verano en unas horas.

El caso es que el quinto mes del año se va a despedir con un espectacular y brusco aumento de las temperaturas. Un calor que ha tardado en llegar, salvo aquellos días de finales de abril y principios de mayo, pero que ya se empieza a notar después de unos días en los que los termómetros han ido "in crescendo" poco a poco aunque sin superar los 25 o 26 grados, que sumado al ligero viento que refrescaba un poco, sobre todo a la sombra, han dejado unos últimos días más que agradables.

Pero todo lo "bueno se acaba", como reza el dicho, y esta semana seguro que más de uno y de dos estarán deseando recuperar la gabardina o una prenda de abrigo, ya que se esperan temperaturas de verano.

De momento, este martes el día amanecerá con cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, y con algunas nubes bajas matinales el extremo norte que pueden ocasionar bancos de niebla en montaña. También habrá nubes de evolución en zonas de montaña por la tarde, y no se descartan chubascos débiles dispersos.

Las temperaturas mínimas subirán ligeramente y, salvo Soria y Burgos, donde se podrían llegar a los 6 grados, en el resto no bajarán de ocho, como en León o Valladolid, e incluso en otras capitales de provincia como Segovia, Salamanca, Ávila y Zamora los termómetros no descenderán de los once grados, lo que dejará una noche más que agradables.

En cuanto a las máximas, también continúan en ascenso y se superarán los 30 grados en Valladolid y Zamora, y se acercarán en Salamanca, aunque la sensación térmica, sobre todo al sol, será de más calor todavía, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En municipios como Medina del Campo o Tordesillas (Valladolid) rozarán los 30 grados en las horas centrales del día al igual que en Ciudad Rodrigo y Vitigudino (Salamanca) o Fermoselle (Zamora).

Los vientos soplarán flojos del nordeste.

Y esto será solo el aperitivo, puesto que a partir del miércoles los termómetros darán una nueva vuelta de tuerca, y subirán entre 5 y 10 grados más de lo normal para la época en buena parte del país, con 33 grados en la capital zamorana el día 29 o 32 en las de Valladolid y Salamanca en esa jornada, en una auténtica caldera, que contrastará con el ambiente más fresco que se espera en el Cantábrico.

"Serán temperaturas propias de pleno verano, del mes de julio", asegura Rubén del Campo, el portavoz de la Aemet, quien avanza que estas temperaturas se mantendrán el viernes y que es posible que bajen un poco el fin de semana en todo el país.