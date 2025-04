"Vino + Tapas" se presenta en Valladolid como un evento enogastronómico de referencia

La Acera de Recoletos de Valladolid se convertirá del 16 al 18 de mayo en un lugar de encuentro entorno al vino, las tapas, las experiencias y la música. El Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad y la Sociedad Mixta de Turismo, con la colaboración de las cinco Denominaciones de Origen con las que cuenta la provincia, las Rutas del Vino de Valladolid y la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid, organiza ‘Vino + Tapas’; un nuevo evento de excelencia que reforzará la imagen de la ciudad como referente enogastronómico a nivel nacional e internacional.

Tras el éxito del pasado año en la primera edición de ‘Vino + Valladolid’ en la Cúpula del Milenio, la ciudad da un paso más y presenta un nuevo evento que pondrá de manifiesto tanto la excelencia vitivinícola de nuestra tierra como la capitalidad mundial que ostenta Valladolid en referencia a las tapas. Así lo han dado hoy a conocer el alcalde, Jesús Julio Carnero, la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, el presidente del Consejo Regulador de la DO Cigales, Pablo Saéz, el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid, Jaime Fernández, y el representante de Planeta Desierto, Francisco Javier Garrido.

El evento, que se inserta en el amplio abanico de actividades organizadas con motivo de las fiestas de San Pedro Regalado 2025, y forma parte de la programación del festival ‘Cosquín Rock España’ que se celebrará el próximo 30 de agosto en el recinto ‘Pingüinos Arena’, contará además con una programación musical, sesiones magistrales y masterclass de vino y encuentros de creaciones sonoras.

Una experiencia única que se convertirá no solo en uno de los grandes atractivos turísticos y de imagen de Valladolid a lo largo del año, sino que tendrá un carácter plenamente inclusivo. Para ello, las casetas contarán con una zona accesible y habilitada para todas las personas que se acerquen hasta ‘Vino + Tapas’ y, además, el escenario en el que tendrán lugar los conciertos y los podcasts, contará con una zona reservada para personas con movilidad reducida.

Este nuevo espacio enogastronómico que se ubicará en la Acera de Recoletos albergará varias zonas en las que los asistentes podrán disfrutar de una experiencia única. A través de un ‘pasaporte’, que podrá adquirirse en las taquillas habilitadas a tal fin, el público podrá degustar una serie de consumiciones repartidas entre tapas y vinos.

En concreto, las cinco Denominaciones de Origen con las que cuenta la provincia de Valladolid: Cigales, León, Ribera del Duero, Rueda y Toro, estarán representadas por un total de 86 bodegas participantes. Cada una de ellas ofrecerá varias referencias para que el público pueda elegir el vino con el que quiere acompañar cada momento y bocado.

Por su parte, la alta gastronomía en miniatura, podrá degustarse a través de un total de ocho tapas. La oferta contemplará los pequeños bocados ganadores del ‘Campeonato Mundial de Tapas, Ciudad de Valladolid’, representados por el actual campeón ‘Pucela de Roll’ del restaurante Trasto Valladolid, el segundo clasificado ‘Edén’ elaborado por el restaurante Jiapán, y el tercer clasificado ‘Sincretismo’, cocinado por Suite 22.

Los tres ganadores del ‘Concurso Nacional de Pinchos y Tapas, Ciudad de Valladolid’, también se podrán degustar en ‘Vino + Tapas’ a través de la tapa ganadora del 2024 ‘Los lunes al sol’ elaborada por la Parrilla de San Lorenzo, ‘Kojaz’ de Los Zagales y ‘Falso nigiri del Mediterráneo’, de la mano del restaurante Moka.

Las otras dos tapas corresponderán al primer y segundo puesto del ‘Concurso de Tapas por Barrios. Valladolid Tapas Walk 2024, con ‘Tesoros del mar’ del restaurante El Yantar y ‘Petit Four de Cochinillo’ del restaurante Rubén Escudero.

Experiencia, diversión, música y propuestas culturales

En colaboración con Cosquín Rock España, ‘Vino + Tapas’ ofrecerá la oportunidad de disfrutar de una interesante programación paralela en la que la experiencia, la música y el ocio se darán la mano.

En primer lugar, tendrán lugar tres sesiones de cata en la Oficina de Turismo de la Acera de Recoletos con invitados de excepción que guiarán a los interesados sobre aspectos del mundo del vino como la exportación o el lenguaje digital. El viernes 16 de mayo inaugurará la programación Alvaro Ribalta MW, y, ya por tarde, la sumiller, escritora y comunicadora Meritxel Falgueras, conocida como ‘Wines in the city’. Para finalizar, el domingo 18 de mayo, será el sumiller Miguel Ángel Benito quien se adentre en los grandes grupos vinícolas riojanos que han apostado por las DO de Castilla y León.

Por otro lado, se celebrará el II Encuentro de Podcast de Valladolid en el escenario instalado en el recinto. La programación de este año contará con ‘La hora fenomenal’, ‘El hombre que se enamoró de la luna’, ‘Lo que me faltaba por ver’ y ‘¡Vaya vaina!’.

El fin de fiesta llegará cada día a ritmo de música: el viernes, los hermanos Álex y Víctor, o lo que es lo mismo, ‘Maestro Espada’, fusionarán castañuelas, laudes y la tradición del folk mediterráneo con los ritmos electrónicos. A continuación, será el turno de ‘La bien querida’, que llegará a Valladolid para presentar su último proyecto, LQB. El sábado por la noche se escucharán los sonidos de pucheros y cucharas de palo de la mano de ‘Bewis de la Rosa’ y para cerrar la jornada, la Acera de Recoletos se llenará de música con la sesión del DJ Félix Villada.

El domingo se dedicará especialmente al público familiar con el mago Miguel de Lucas, y a continuación, ‘Divertimento Folk’, quienes ofrecerán un concierto didáctico para adentrar a las nuevas generaciones en la tradición musical de Castilla y León.

El horario de ‘Vino + Tapas’ será el siguiente: