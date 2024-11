Un canto actual a la tradición charra

Cuenta la leyenda salmantina de Simón Vela que, hace casi seis siglos, en 1434, un francés llamado Simón Roland encontró una imagen románica de la Virgen María en lo alto de la Peña de Francia. Las crónicas de la época recogen que este hombre, de gran devoción, recibió en sueños un mensaje de que debía encontrar una talla en este pico. Tras buscarla durante años en su país natal, realizó el Camino de Santiago y, a su vuelta, un desvío en el camino le llevó hasta Salamanca.

Al escuchar en la ciudad el nombre de la Peña de Francia, siguió a unos carreteros hasta San Martín del Castañar, donde le indicaron cómo llegar a la montaña. Allí, enterrada, se encontraba la talla, tal y como había anunciado la conocida como “moza santa de Sequeros” diez años antes. Fue entonces cuando el francés cambió su apellido por Vela y dedicó el resto de sus días, hasta fallecer cuatro años después, a promover el culto a la imagen en la Peña de Francia.

La de Simón Vela es una de las leyendas populares de la provincia de Salamanca. Desconocida para muchos, la historia cuenta ahora con una canción propia que ensalza su valor. Un tema plagado de influencias musicales actuales y de ritmos urbanos que acercan estas narraciones a los más jóvenes. Bajo el título ‘Vetonia’, el artista salmantino Ángel Lemus, a sus 24 años, busca poner en valor las tradiciones y el sentimiento de pertenencia hacia la provincia a través de la música y del vídeo.

El tema ‘Vetonia’ forma parte del proyecto ‘Berrako’, en el que Lemus trata de adaptar lo tradicional “al futuro para que las nuevas generaciones lo podamos apreciar y que nos represente”. “Intento fusionar los instrumentos tradicionales con música más moderna y urbana, siempre respetando la generación de mi abuela”, explica el artista a la Agencia Ical. Y es que reconoce que este proyecto viene de familia, pues surgió tras una conversación con su primo, quien le mostró la simbología del bordado popular serrano, una de las manifestaciones más significativas de la cultura inmaterial de la Sierra de Francia.

Ángel Lemus recuerda cómo su abuela le inculcó tradiciones charras pero con los años las olvidó. Ahora trabaja en recuperarlas, a través de un trabajo “largo e intenso” de investigación mediante conversaciones, libros y sumergirse en la documentación disponible. “Hay muchísimas historias, leyendas, mitos, significados o símbolos, pero es un proceso bonito”, reconoce.

“No hay nada más charro que no valorarnos”

“Siempre pensamos que todo lo mejor está fuera, que en nuestra tierra no hay nada. En Salamanca nos fijamos en Andalucía o Galicia, pero cuando te pones a investigar y descubres la tradición charra, con las leyendas de la tierra y un montón de historia, te apasiona”, continúa el artista. Además, explica que este proyecto se respalda en el vídeo, para crear un “universo tanto visual como musical”, de la mano de la productora Symin Project. Que tenga esencia charra, pero que también cuente con la música “que a mí me gusta escuchar”. Todo desde el respeto, evitando parecer una “ofensa” y ayudando “a valorar nuestra tierra”. “Siempre digo que no hay nada más charro que no valorarnos”, reprocha.

El proyecto “Berrako” vio la luz el pasado mes de junio con el tema “Los ojos de mi charra”. Una composición que Lemus señala que “quedó un poco más en la amistad”. Para producir el videoclip contaron con la ayuda de familiares y amigos, grabando en casa de su abuela, en la localidad salmantina de Huerta, con vestuario prestado y tratando de crear una red de contactos para que le pudieran ayudar. Aquí es donde conoció al técnico de folclore Cefe Torres, gracias al cual pudo contar con la colaboración del Grupo Folclórico Surco en su segunda producción. “Si tú andas, se abren puertas. Si tú no andas, no se van a abrir”, comenta haciendo un balance de su trabajo durante el último año.

“Yo me empapo muchísimo del folclore, me gustan las canciones porque cada una tiene su historia”, continúa, explicando que entre sus influencias se encuentran cancioneros populares no solo salmantinos, sino también de provincias como Segovia o Ávila. “Lo difícil es añadir instrumentos tradicionales a esa canción y que suene bien”, relata, consciente de que todo consiste en un proceso de prueba y error hasta poder llegar al resultado final. Para ello, también toma ejemplo de artistas actuales como C. Tangana o Dellafuente, sin dejar a un lado su entorno más cercano, del que también se empapa, sin dejar al lado ningún estilo e intentando “coger de cada artista lo que me gusta”.

“Berrako” cuenta con un total de 13 canciones de las que, por el momento, solo dos han visto la luz, y con un fin último: crear una película documental con tintes didácticos, para que todo aquel que acuda a verla pueda aprender sobre las tradiciones charras. Un proyecto en el que hasta ahora solo han contado con el apoyo de la gente más cercana, pero que comienzan a abrir a la gente de la provincia. “Las raíces son lo más importante. Sí puedes ser profeta en tu tierra. Lo que pasa es que tienes que hacer las cosas bien”.