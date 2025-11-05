Carriedo reivindica a los empresarios "contra los obstáculos diarios" y apuesta por impuestos bajos

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, reivindicó con fuerza el papel de los empresarios durante la celebración de la 52 edición de los Premios Cámara de Comercio de Palencia. "Tenemos excelentes empresarios, pero retos que tienen que superar y obstáculos todos los días", y defendió políticas orientadas a "favorecer la actividad de las empresas con impuestos bajos, políticas tributarias inteligentes y moderadas", así como presupuestos que ayuden a la generación de empleo y hagan "más fácil la vida de aquellos que tienen un proyecto empresarial".

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, agradeció a la Cámara por elegir el Palacio Provincial para la entrega de estos galardones y felicitó a los premiados. Destacó las dificultades por "incremento de impuestos" y "nuevas cargas de gestión", como la transformación digital y la facturación electrónica obligatoria desde enero. Asimismo, elogió la convocatoria anual de más de 1,5 millones de euros para tejido industrial, con gestión simplificada para reducir burocracia. "Cualquier actor económico dedica más horas a la gestión burocrática que a vender su producto", criticó, reafirmando el apoyo de la Diputación a quienes generan empleo y riqueza.

Por su parte, el presidente de la Cámara, Conrado Merino, celebró el evento como "un día grande", aunque alertó sobre la escasez de trabajadores y el absentismo laboral (13-14 por ciento en la actualidad), que amenaza la competitividad y el cierre de pymes. Denunció que los empresarios actúan como "recaudadores de impuestos" y que incentivos salariales se diluyen en el sistema, reclamando reformas para que "al trabajador le llegue más dinero".

En cuanto a los premiados de esta edición, Chocolates Trapa (Europraline) se alzó con la Medalla de Oro, el máximo galardón, en reconocimiento a su excelencia empresarial y su impacto social en la provincia. Desde 2013, esta empresa palentina transformó la marca Trapa, consolidándola como referente en el sector chocolatero con un enfoque en estilo, innovación y sostenibilidad. Con una inversión superior a 35 millones de euros, Trapa amplió su fábrica en Dueñas, diversificado su portafolio con productos como bombones sin azúcar, tabletas con estevia y helados, y alcanzado un 33 por ciento de sus ventas en exportaciones.

La Medalla de Plata fue para Aislamientos Javier, de Javier Hernando, en Palencia, por su liderazgo en soluciones constructivas modernas. Esta empresa destaca por su amplio catálogo de materiales de construcción, asesoramiento técnico y especialización en aislamientos térmicos y acústicos, consolidándose como referente provincial.

Por su parte, Luis Casañé Decoración, dirigido por Mónica Casañé, recibió la Medalla de Bronce por su evolución desde la industria textil hacia la decoración integral del hogar. Con raíces en la fabricación de mantas de lana, la empresa ha expandido su presencia a nivel nacional, atendiendo a clientes particulares, hoteles y restaurantes.

En la categoría de Especial Relevancia, la Fundación AMGU – Agrupación Musical de Guardo, liderada por Manuel Dos Santos, fue reconocida por su labor sociocultural y artística. Esta entidad, que gestiona una escuela única en Castilla y León, ofrece formación en música, danza, teatro y artes plásticas a más de 500 alumnos, incluyendo colectivos vulnerables.

En la categoría de Innovación, Calidad, I+D y Nuevas Tecnologías, Vinok, liderado por Juan Pablo Izquierdo, fue premiado por su solución antifalsificación en el sector vinícola mediante tecnología blockchain y chips NFC, ofreciendo trazabilidad y transparencia a los consumidores. Su modelo escalable tiene potencial en sectores como alimentación y lujo.

El premio al Emprendedor – Nueva Empresa recayó en Saque Padel Club, de Germán Albarrán y Víctor Plaza, un centro deportivo en Palencia que combina pádel, wellness, gastronomía y eventos. Con 10 pistas de última generación y una escuela con más de 400 alumnos, Saque se ha convertido en un referente en Castilla y León.

Finalmente, en la categoría de Turismo, La Mejillonera, dirigida por Raúl Agúndez, fue reconocida por sus 52 años como referente de la hostelería palentina. Con su emblemática carta de mejillones y patatas bravas, galardonadas como las mejores de España, este establecimiento combina tradición, calidad y modernización continua.