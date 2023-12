Castilla y León, a escena

La directora general de Políticas Culturales, Inmaculada Martínez, acompañada del presidente de la Asociación de Artes Escénicas Asociadas de Castilla y León-ARTESA, Alberto Estébanez, ha presentado este martes el IV ciclo teatral 'Comunidad a Escena’, que se celebrará en el Centro Cultural Miguel Delibes (CCMD) y que se desarrollará, hasta el próximo mes de abril, con doce espectáculos teatrales, siendo los dos primeros de carácter infantil y enmarcados dentro del período vacacional navideño.

Un ciclo que apoya las producciones y montajes teatrales de compañías de Castilla y León, a través de ARTESA, y que apuesta por una programación diversa, variada y de calidad que se va a poder disfrutar en el Centro Cultural Miguel Delibes, a través de un marco de colaboración con el sector que se fortalece, favoreciendo una interacción continuada con las compañías y profesionales de las artes escénicas, el teatro, la danza o el circo en la Comunidad.

Además, como novedad este año, algunos de los espectáculos programados contarán con breves actuaciones de micro-teatro e incluso con pequeños números de magia, circo o clown, que se ofrecerán de forma previa al inicio del mismo, en el vestíbulo en la entrada del centro cultural.

Teatro familiar en Navidad

Con el objetivo de acercar la cultura a todas las personas, y con especial atención a las familias, se han programado dos espectáculos de teatro infantil para el período navideño. De esta forma, el sábado 30 de diciembre, a las 19:00 horas, la compañía Katua&Galea Teatro ofrecerá el espectáculo ‘Cocorico’, que contará con una actuación previa de micro-teatro y mimo familiar en el foyer del CCMD, a cargo de Jesús Puebla.

Unos días después, el miércoles 3 de enero, también a las 19:00 horas, se pondrá en escena el espectáculo ‘Mi árbol rojo’, a cargo de la compañía Baychimo Teatro. Las entradas para los espectáculos se pueden adquirir de forma online, a través de la página web www.centroculturalmigueldelibes.com y en las taquillas del Centro Cultural Miguel Delibes al precio de seis euros para cada uno de ellos.

Teatro para adultos

La Sala de Teatro Experimental del Centro Cultural Miguel Delibes acogerá, del 27 de enero al 27 de abril a las 20:00 horas, el ciclo de Teatro para adultos, compuesto por diez representaciones teatrales con compañías de Castilla y León. Los espectáculos incluidos en este programa son los siguientes: ‘Liricirco’ de Maintomano (27 de enero); ‘Strip-tease’ de Morfeo Teatro (3 de febrero); ‘Qué mujer prodigio soy’ de Es.Arte (17 de febrero); ‘Von lustig, el hombre que vendió la torre Eiffel’ de Los Absurdos (24 de febrero); el espectáculo de danza teatral ‘La mujer Helada’ de Rayuela Producciones Teatrales (23 de marzo); ‘Natalia’ de La Chana (30 de marzo); ‘Enigma Shakespeare’ de Teatro de Poniente (6 de abril); ‘De cómicos, reliquias y jabones’ de Fabularia (13 de abril); ‘El castillo de Lindabridis’ de Nao D’amores (20 de abril) y el espectáculo de danza familiar ‘El legado’ de Rita Clara (27 de abril).

Algunos de los espectáculos programados contarán, previamente, con breves actuaciones de micro-teatro en el foyer del CCMD, con la participación de Atópico (clown), Oscar Escalante (magia), Cirk About It (circo) y Alicia Maravillas (clown).

En el Ciclo de Teatro Adulto el precio por entrada es de diez euros a la venta a partir del 8 de enero y existe la posibilidad de adquirir un abono completo para los diez espectáculos por setenta euros, que se pondrán a la venta del 21 de diciembre al 27 de enero. Las entradas y abonos se pueden adquirir a través de la página web www.centroculturalmigueldelibes.com y en las Taquillas del Centro Cultural Miguel Delibes.