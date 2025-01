El Centro del Vino de Valladolid se queda sin la ayuda del 2% cultural del Gobierno

El proyecto de rehabilitación del antiguo convento de Las Catalinas de Valladolid, para convertirlo en un Centro de la Cultura del Vino, se ha quedado fuera de las ayudas del 2 % Cultural por "bajísima calidad técnica".

Así lo ha asegurado el exalcalde de Valladolid y ministro de Transportes, Óscar Puente, a través de la red social X, como respuesta a las críticas del actual regidor, Jesús Julio Carnero, que ayer se mostraba sorprendido por el hecho de que el Ministerio de Vivienda no hubiera concedido la ayuda de 7,4 millones de euros solicitada para un proyecto que tiene una inversión de 12,3 millones.

"La propuesta consiguió 10 de los 40 puntos en liza", escribe Puente, quien, por el contrario, destacaba que el proyecto del Arzobispado de Valladolid, para restaurar el conjunto catedralicio, ha obtenido la quinta ayuda más alta de las 91 concedidas.

Además, el ministro ha aportado imágenes del expediente relativo a la solicitud de ayuda del Ayuntamiento de Valladolid dentro del Programa de Conservación del Patrimonio Histórico Artístico del Ministerio de Vivienda, el conocido como 2 % Cultural, en el que se desglosa el análisis técnico y la puntuación obtenida por la propuesta.

El proyecto vallisoletano, de tres fases pero que solo solicitaba ayuda para dos de ellas, supone la rehabilitación del antiguo Monasterio de las Madres Dominicas de Santa Catalina, a fin de crear un Centro de la Cultura del Vino, y obtuvo 57,05 puntos, por debajo de los 60,7 de la nota de corte, según Puente.

El expediente desvelado por Puente recoge que algunas de las actuaciones previstas contradicen los criterios generalmente aceptados en materia de conservación del patrimonio histórico o su efecto respecto al inmueble.

También que la intervención propuesta no mejora la calidad arquitectónica del inmueble o tiene escaso efecto sobre el mismo; tampoco tiene efectos positivos sobre su relación con el entorno; y el coste no es adecuado o no está suficientemente justificado.

El alcalde de Valladolid asegura que va a seguir" adelante con este proyecto porque es "único para la ciudad de Valladolid".

También apuntaba que van a esperar si vienen mejores tiempos para que las necesidades y pretensiones de la ciudad sean escuchadas por el Gobierno de España. "A ver si es verdad que encontramos un punto en el cual podamos tener conocimiento de que tenemos buenas noticias que además coinciden con las que quiere esta corporación", afirma Carnero.

Óscar Puente, por su parte, contestaba insultando a Carnero, al que calificaba de "incompetente", además de asegurar que los mejores tiempos para Valladolid "llegarán cuando Carnero deje de ser alcalde".