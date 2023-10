Las dos ciudades que han dejado sin palabras al influencer americano enamorado de España

España es un país que lo tiene todo: historia, cultura, naturaleza, gastronomía y un patrimonio artístico y monumental sin igual. Los españoles, quizás, no lo valoramos tanto, o sí, pero no lo suficiente ni con la vehemencia con la que sí lo harían otros países, sin ir más lejos nuestros vecinos los franceses o los británicos.

Por eso, quizás, nos sorprende, aunque también nos enorgullece, que tengan que venir de fura para recordar lo que somos y lo que tenemos, algo que no es baladí cuando España se enfrenta en estas últimas semanas a un periodo que se avecina convulso y de complicada relación territorial ante la posible amnistía, que romperá la unidad e igualdad de los españoles, entre otras cuestiones.

Pues esta vez ha sido el prestigiosos influencer americano, Larry Shy, el que ha dado en la tecla y se ha quedado casi sin palabras cuando ha visitado una de las ciudades más turísticas de España, por todo lo dicho anteriormente, pero también por su Universidad, con más de ocho siglos de historia: Salamanca.

Y es que este enamorado y apasionado de España -lleva tatuado en un brazo una bandera rojigualda de España junto a un toro bravo, además del logo de Mercadona y de El Corte Inglés-, no deja de sorprenderse de lo que hay en este país y queda seducido, casi abducido, por cada lugar que visita.

Para este popular influencer, la capital del Tormes no es Salamanca, sino "Super Salamanca", según ha escrito en un mensaje en la red social "X", antigua Twitter, en el que decía que el ágora salmantino es sin lugar a dudas el más bonito que ha visto en su vida.

"España está llena de maravillosas plazas mayores, pero esta plaza mayor es fantástica, es la número uno", señala.

Un comentario que no ha pasado desapercibido, que se ha hecho viral rápidamente y que ha agradecido enormemente hasta el propio alcalde de Salamanca, el popular Carlos García-Carbayo, quien ha agradecido estas palabras con un gesto de palmas. "No solo lo decimos nosotros. Salamanca deja prendados a todos aquellos que nos visitan desde cualquier parte del mundo", escribe el primer edil haciendo referencia a Larry Shy Guy, mientras termina el mensaje con un "Thanks Larry", gracias Larry, en inglés.

Un influencer amante del jamón como ningún otro ser vivo y que también quedó prendado de otros lugares de Castilla y León como Ávila, especialmente de sus murallas y del misticismo que rodea a la ciudad de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz.

"¡Es un sitio increíble. Solo España puede hacerlo, me encanta!, apunta en otro mensaje en "X".