Clamor en Sanabria contra Sánchez y Renfe por suprimir frecuencias y paradas del AVE

Multitudinaria manifestación en la comarca zamorana de Sanabria para mostrar su rechazo a la nueva oferta comercial de Renfe, que suprimirá hasta diez frecuencias de la línea de alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Galicia a su paso por Castilla y León.

Unas tres mil personas de esta parte de la provincia de Zamora, vecinos de la zona y representantes de organizaciones sociales y de todos los partidos políticos, han secundado una acción de protesta convocada por la organización agraria COAG de Zamora en respuesta a la supresión de algunas frecuencias a partir del 9 de junio anunciada por el operador ferroviario público Renfe.

Los manifestantes se concentraban junto al aparcamiento de la estación ferroviaria al grito de "Renfe escucha, Sanabria lucha", "si el tren no para, no pasa", "de estación a estación, hasta la despoblación" o "Óscar Puente, que decepción, traicionas a tu región".

A las diez de la mañana, el aparcamiento de la estación del AVE de Otero ya estaba prácticamente lleno pero el centenar de vehículos estacionados solo era una muestra, ya que cientos de personas aparcaron sus coches en las márgenes de la carretera y cualquier mínima superficie del entorno quedó copada por turismos hasta la N-525 y la propia localidad de Otero. Una multitud caminaba por las carreteras hasta llegar a la explanada frente a la estación.

“¡Sanabria no se rinde! ¡Que se enteren los que se tienen que enterar! Hoy estamos a que ‘pare o tren’. O nos movemos o no se consiguen las cosas. Hay dos responsables: ‘O señor de Vigo’, que nos hizo esta canallada, y el señor de Renfe, ese pijotero. Pues pa’ ellos van a tener”, anunaba desde el estrado José Manuel Soto, representante de COAG en Sanabria y La Carballeda, organización convocante, bregado en mil batallas reivindicativas.

Soto aseguraba que de consumarse los planes de Renfe, supondría un nuevo recorte en los servicios del mundo rural y que, en este caso, repercutiría en la “precarización” de la Sanidad, la Educación y la Administración, como una “dificultad añadida” a la permanencia de la población en los pueblos.

Si bien, confiaba en que la movilización ciudadana permita revertir la situación y haga cambiar de postura a Renfe, porque es "inadmisible".

Además, avanzaba que convocarán nuevas acciones de protesta para intentar evitar la modificación que se aplicará a partir del 9 de junio y si no lo consiguen continuarán con las movilizaciones, como también han llevado a cabo este sábado en La Gudiña (Orense), donde han suprimido igualmente frecuencias.

"Si entre unos y otros somos capaces de mantener la tensión no les va a quedar más remedio a los responsables de este desaguisado dar marcha atrás y buscar una alternativa", decía, al tiempo que pedía no hablar de rentabilidad del AVE porque la inversión realizada en esa infraestructura no se va a rentabilizar nunca.

En vez de ello, los asistentes defendían un servicio público y un tren en el que se puedan subir los vecinos de Vigo pero también los de Zamora y los vecinos portugueses de Braganza, población lusa situada a una treintena de kilómetros de la parada sanabresa del AVE.

Una vecina de Cubelo, de nombre Alegría, aseguraba que los sanabreses necesitan el tren para poder ir al médico, a estudiar o a trabajar y que el AVE permite a los profesionales "llegar a tiempo a trabajar en Sanabria, porque si no pueden venir, terminaremos de perder lo poco que nos queda".

“Estamos cansados e irritados. Hartos de que nos jodan Sanabria”, decía otra manifestante, indignada.

Y Ana Belén Torres, de 47 años, madrileña residente desde hace 30 años en Palacios de Sanabria. “Me toca el alma porque nos quitan lo más esencial, que es poder llegar a tiempo a un hospital. Queremos vivir aquí. Ya que nos han quitado los terrenos, por lo menos, que nos den el servicio. No queremos quince trenes, sino que no nos quiten los dos esenciales”, precisa.

El concejal de Villardeciervos Juan Carlos Esteban, apuntaba también que, como potencial usuario" del AVE, no se pueden suprimir las frecuencias en una comarca como la de Sanabria "porque ya estamos en tierra desfavorecida y de la España vaciada, para que encima nos sigan quitando nuestros derechos".

Más de tres mil personas se han concentrado en la estación de Otero de Sanabria J. L. Leal Ical

Críticas de la Junta

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha asegurado que el recorte de frecuencias en estaciones de Castilla y León del AVE Madrid-Galicia supone "quitar algo que ya existía para atender la demanda, en este caso, de Abel Caballero", alcalde de Vigo.

Blanco ha lamentado la reestructuración que se aplicará a partir del 9 de junio en los servicios ferroviarios entre Madrid y Galicia por suprimir frecuencias en Segovia, Medina del Campo (Valladolid) y Sanabria (Zamora).

"Este es el compromiso del Gobierno de España con los territorios menos poblados, el recorte de servicios como las frecuencias del AVE", ha declarado la número dos del Ejecutivo autonómico castellanoleonés.

Blanco ha indicado que la Junta de Castilla y León está poniendo "todos los mecanismos" para intentar revertir ese recorte de servicios y ha intentado "convencer" a Renfe de que mantengan las frecuencias porque "los servicios básicos no pueden ser solo por criterios económicos".

Ha responsabilizado de forma directa de la supresión de frecuencias al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que "esto el lo que quiere para Zamora y para Castilla y León".

Al respecto, ha sostenido que el PSOE de Castilla y León está "en manos de Óscar Puente" y ha recordado que eso también lo piensa la procuradora socialista por Zamora Ana Sánchez, que lo reconoció en las Cortes de Castilla y León, en una conversación privada que captó un micro abierto.