Consejos para hacer frente a las altas temperaturas de esta semana

De acuerdo con la información que proporciona la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y los modelos predictivos que maneja el centro coordinador de emergencias de la propia agencia, se está produciendo esta semana una entrada progresiva de aire muy cálido y seco que, al combinarse con la estabilidad atmosférica, está generando un aumento significativo y anómalo de las temperaturas, cuyo pico se alcanzará el jueves y el viernes con máximas de entre 27º C y 32º C. En todo caso, no se espera que esas temperaturas alcancen los umbrales fijados para declarar la situación de alerta.

Protección Civil subraya la importancia de evitar actividad física en las horas centrales del día, en las que se alcanzan las temperaturas más elevadas, y la idoneidad de utilizar ropa de colores claros y protegerse la cabeza con una gorra, un sombrero, un parasol…, así como beber agua o bebidas refrescantes, incluso en el caso de que no se tenga sed.

Se recuerda, por ejemplo, que la permanencia al sol o la práctica de actividades deportivas puede acarrear la aparición del denominado golpe de calor, una afección cuyos síntomas suelen ser enrojecimiento y sequedad en la piel, alta temperatura corporal con ausencia de sudoración, dolor de cabeza y convulsiones, confusión o taquicardia.

En caso de presenciar un golpe de calor, se recomienda colocar al paciente en una zona de sombra, desabrocharle la ropa y refrescar el cuerpo con prendas húmedas, en especial la frente y las axilas, pero no sumergirle en agua fría.

Incendios forestales

La Junta recuerda que se mantiene la declaración de época de peligro medio de incendios forestales, por lo que en estos días se prohíbe usar fuego en el monte, como por ejemplo hogueras, hornillos o barbacoas, y tener precaución con el uso de maquinaria que pudiera generar chispas, en especial herramientas tipo radiales en zonas abiertas. Se recomienda extremar las precauciones en las actividades que se desarrollan en el medio natural.

En el caso de que se declare un incendio forestal, es importante avisar a través del número de emergencias 1-1-2, y en su comunicación especificar la ubicación del fuego con la mayor precisión posible, el número de focos que ve y el tipo de vegetación que se quema (cultivos, pastos, matorral, masas arboladas…).